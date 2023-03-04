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Çiftçiyi ekmek teknesi öldürdü 

Tuzla'da bahçesini süren çiftçi, direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye düştü. 3 metre yükseklikten düşen çiftçi traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 12:38
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Çiftçiyi ekmek teknesi öldürdü 

Çiftçiyi ekmek teknesi öldürdü 
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İHA'nın haberine göre, olay, sabah saatlerinde Tuzla İstasyon Mahallesi'nde bulunan bir serada meydana geldi.

İddiaya göre, sabahın erken saatlerinde kendisine ait seranın bahçesini traktörüyle süren 70 yaşındaki çiftçi Hüseyin Atayık, direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlanın hemen yanında bulunan Umur Deresi'ne düştü. 

3 metre yükseklikteki dereye düşen Atayık, traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti. Durumu fark eden yan bahçede bulunan akrabaları, polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. 

Olay yerine gelen sağlık ekipleri traktörüyle dereye düşen Hüseyin Atayık'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Haberi duyan Atayık'ın yakınları sinir krizi geçirirken traktörüyle dereye düşerek hayatını kaybeden çiftçinin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Morguna kaldırıldı. 

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