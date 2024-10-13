Çifte cinayetin ardından silah ticareti anlaşmazlığı çıktı

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Alpaslan köyünde 10 Ekim'de meydana gelen silahlı saldırıda Hayrettin Çorukcu (60) olay yerinde, yeğeni Yüksel Kürekci (46) ise kaldırıldığı Devrek Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından titizlikle yürütülen çalışmada 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bin saatlik kamera görüntüleri incelenerek, 7 ev, 2 iş yeri ve 2 araçta yapılan aramalarda suçla bağlantılı olabileceği değerlendirilen 10 adet av tüfeğine incelenmek üzere el konuldu.

Yapılan sorgulamada Ö.Y. (28), daha önce gerçekleşen bir tabanca alışverişi yüzünden Yüksel Kürekci ile aralarında husumet olduğunu ve olay günü tartışmanın kavgaya dönüştüğünü itiraf etti. Ö.Y., ruhsatsız av tüfeğiyle önce Yüksel Kürekci'ye, ardından da Hayrettin Çorukcu'ya ateş ettiğini ve olay yerinden kaçarken tartışmaya neden olan ruhsatsız tabanca ile mermileri alıp ormanlık alana gömdüğünü söyledi.

Zanlı, eve döndüğünde üzerindeki kıyafetleri ve kullandığı boş kartuşları sobada yaktığını belirtti. Şüpheli Ö.Y.'nin yer göstermesiyle ruhsatsız tabanca ve mermiler bulunarak, delil olarak el konuldu. Olayda kullanılan av tüfeği de teşhis edilerek ekiplere teslim edildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli serbest bırakılırken, Ö.Y. akşam saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Devrek Adliyesi'ne getirildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ö.Y., tutuklanarak Beycuma Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.