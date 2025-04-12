Çifte indirim sevinci kısa sürdü! Benzine dev zam geldi

ABD'nin tarifeleri ile rekor düşüşler yaşayan Brent petroldeki değişim akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor.

Brent petrolün varil fiyatı 59 dolara kadar inerken bu düşüş akaryakıta da yansıdı.

Otogaz, motorin ve benzinin fiyatında 3 gün art arda indirim alırken, bu indirim rüzgarı sona erdi.

En son zammı dün gece alan benzine bu gece yarısından itibaren zam geldi.

İKİ GÜNDE İKİ İNDİRİM

8 Nisan Salı günü otogaza 82 kuruş, 9 Nisan Çarşamba günü motorine 2 lira 64 kuruş, 10 Nisan Perşembe günü benzine 2 lira 64 kuruş, 11 Nisan Cuma günü ise 1 lira 36 kuruş indirim gelmişti.

Benzindeki art arda indirimlerin ardından zam haberi geldi. 12 Nisan 2025 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 82 kuruş zam yapıldı.

12 NİSAN 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 44.18 TL/LT

Motorin: 44.32 TL/LT

LPG: 27,39 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 44.03 TL/LT

Motorin: 44.20 TL/LT

LPG: 26,79 TL/LT

Ankara

Benzin: 44.75 TL/LT

Motorin: 45.07 TL/LT

LPG: 27,29 TL/LT

İzmir

Benzin: 45.12 TL/LT

Motorin: 45.43 TL/LT

LPG: 27,24 TL/LT