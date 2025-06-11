Çifte tabancalı kulüp başkanı ofisinde kendi silahıyla öldürüldü: İstanbul kanlı hesaplaşma: Her şey 1 dakikada oldu, bitti

İş insanı ve Serhat Ardahan Spor’un eski başkanı Aykut Karagöz, ofisinde çıkan silahlı kavga sonucunda vurularak öldürüldü.