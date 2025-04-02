Çiftin bebekleri dünyaya geldi! Pınar Deniz anne oldu

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım İtalya'nın başkenti Roma'da sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Bir süre sonra hamilelik haberleri ortaya çıkmıştı ve çift çıkan haberleri daha sonra doğrulamıştı. Pınar Deniz, erkek bebek beklediğini açıklamıştı.

ÇİFT BEBEKLERİNE KAVUŞTU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Pınar Deniz geçtiğimiz saatlerde doğum yaptı. Anne ve bebeğin sağlığının yerinde olduğu, Kaan Yıldırım'ın Maslak Acıbadem önünde neşeli neşeli görüldüğü öğrenildi. Henüz ikiliden herhangi bir paylaşım gelmedi ve çiftin öğlen evlerine geçtiği belirtildi.