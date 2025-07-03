Çiftlik cehenneme döndü: Onlarca hayvan telef oldu

Fransa'nın Hautes-Alpes bölgesine bağlı Rousset-Serre-Ponçon kasabasında gece saatlerinde bir tarım yapısında çıkan yangın, büyük bir faciaya yol açtı. 2 Temmuz gecesi saat 23.00 civarında başlayan yangında toplamda 200 hayvan yanarak can verdi. 400 metrekarelik agneaux ahırı tamamen yok olurken, çiftliğe ait diğer iki yapı da alevlerin hedefi oldu.

Kışlık tarım ekipmanlarının bulunduğu 400 metrekarelik ikinci bina da küle dönerken, 1.000 metrekarelik üçüncü yapı alevlerden kurtarılamadı. Üç yapının da çatılarında güneş panelleri bulunuyordu.

Yangına müdahale için 46 itfaiyeci ve 17 araç sevk edildi. Ekipler, çevredeki dört silonun zarar görmesine rağmen, yakındaki 1.000 metrekarelik başka bir bina ile iki konutu başarıyla korudu. Yangın sonrası bölgede 11 itfaiyeci görevine devam ediyor.