YENİÇAĞ - Aksaray / Mahmut Şen

Aksaray’ın Çiftlik Mahallesi 6449. Sokak kesişiminde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. 38 plakalı otomobilin sürücüsü T.A. (20), iddiaya göre direksiyon hâkimiyetini kaybederek orta refüje çıktı ve telefon direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçta ciddi hasar oluşurken sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada adı geçen diğer araç olan 06 plakalı otomobilin sürücüsü B.A. (46), ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.