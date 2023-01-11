Tekirdağ'da çiftlik yandı hayvanlar telef oldu

İHA'nın haberine göre, Karacakılavuz Mahallesi'ndeki bir çiftlikte sabah erken saatlerde yangın çıkması üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. 100 büyükbaşın olduğu çiftlikte çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle büyüdü.

SAMANLAR DA YANDI

Çamurlu yollardan dolayı güçlükle olay yerine ulaşan İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çiftlik yangını kontrol altına alınırken; yangın sonucu 4 buzağı ve 2 köpek yavrusu telef oldu. Çiftlikte bulunan bin adet saman balyası da yandı.