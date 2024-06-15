Çiftlikte yangın: 52 koyun telef oldu

Manyas ilçesinin kırsal Akçaova Mahallesinde sabaha karşı meydana gelen yangında 52 koyun telef olurken, maddi hasarın iki milyonun üzerinde olduğu aktarılıyor.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Meydana gelen yangında 52 koyun ile beraber çiftlikteki bazı müştemilatın ve saman balyalarının da yandığı açıklandı.

Dehşet veren yangında can kaybının olmadığı bildirilirken, yangından doğan zararın 2 milyon TL’nin üzerinde olduğu belirtildi.