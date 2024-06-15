Çiftlikte yangın: 52 koyun telef oldu

Kaynak: İHA
Çiftlikte yangın: 52 koyun telef oldu

Balıkesir'in Manyas ilçesinde çıkan yangında 52 koyun telef oldu.

manyasyangin-yenicag.jpg

manyasyangin-yenicag-001.jpg

Manyas ilçesinin kırsal Akçaova Mahallesinde sabaha karşı meydana gelen yangında 52 koyun telef olurken, maddi hasarın iki milyonun üzerinde olduğu aktarılıyor.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Meydana gelen yangında 52 koyun ile beraber çiftlikteki bazı müştemilatın ve saman balyalarının da yandığı açıklandı.

Dehşet veren yangında can kaybının olmadığı bildirilirken, yangından doğan zararın 2 milyon TL’nin üzerinde olduğu belirtildi.

İlgili Haberler
İnek yırtıcı hayvan saldırısına uğradı
İnek yırtıcı hayvan saldırısına uğradı
Emine Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
Emine Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
Son Haberler
Ünlü sanatçı Ahmet Güneştekin: Bir kurama bağlı hissetmiyorum kendimi olasılıklara açık bırakıyorum Kültür Sanat
Ünlü sanatçı Ahmet Güneştekin: Bir kurama bağlı hissetmiyorum kendimi olasılıklara açık bırakıyorum
Bodrumun kapılarına dayandılar. Bodrumlular yine camlarının arkasından olanları izliyor Gündem
Bodrumun kapılarına dayandılar. Bodrumlular yine camlarının arkasından olanları izliyor
Bolu geçişi resmen kilit! Tatilciler yola çıktı. Her geçen dakika artıyor Gündem
Bolu geçişi resmen kilit! Tatilciler yola çıktı. Her geçen dakika artıyor
Tüfeğini temizlerken yanlışlıkla kendini vurdu Gündem
Tüfeğini temizlerken yanlışlıkla kendini vurdu
İYİ Parti’den istifa edip CHP’ye geçti Gündem
İYİ Parti’den istifa edip CHP’ye geçti
Kurbanlık dana 2 ilçe değiştirdi. İstanbul’da bir Kurban Bayramı klasiği Yaşam
Kurbanlık dana 2 ilçe değiştirdi. İstanbul’da bir Kurban Bayramı klasiği
Okay Yokuşlu: Olumlu bir hava var Spor
Okay Yokuşlu: Olumlu bir hava var