Çığ altında kalan Pakistanlı dağcıdan kötü haber

Dünyanın ikinci en yüksek zirvesi olan K2, bu kez bir başka trajediye sahne oldu. Pakistan'ın Skardu bölgesinden gelen deneyimli dağcı Iftikhar Hussain Sadpara, 19 Temmuz Cuma günü K2'de Camp 2’den dönüş yolundayken meydana gelen çığda hayatını kaybetti. Olay, öğle saatlerinde, yaklaşık 8.000 metre irtifada gerçekleşti. Pakistan Alp Kulübü’nün açıklamasına göre, dört kişilik uluslararası bir ekip çığa yakalandı. İki dağcı kendi imkanlarıyla İleri Kamp’a dönerken, bir yabancı dağcı hafif yaralı olarak kurtarıldı.

Sadpara’nın cansız bedeni kısa süre içinde ekiplerce bulunarak ana kampa indirildi. Pakistan Ordusu’na bağlı helikopter, cenazenin Skardu’ya ulaştırılması için devreye girdi. Sadpara, doğup büyüdüğü köy olan Sadpara’da toprağa verilecek.

ÇIĞ ANI VE MÜDAHALE SÜRECİ

Pakistan Alp Kulübü Başkan Yardımcısı Karrar Haidri, olayın 19 Temmuz’da saat 12.30 sularında gerçekleştiğini belirtti. Çığ, Ana Kamp’ın yaklaşık 500 metre yukarısında yer alan Camp 1 bölgesinde düştü. Ekipte yer alan Nepal uyruklu Dawa Finjo Sherpa ve Dawa Geljen Sherpa, Sadpara ile birlikte aynı hatta bulunuyordu. Skardu’dan gelen bir diğer yüksek irtifa taşıyıcısı Niaz Ali de ekipteydi.

Ekip, zirve tırmanışı öncesindeki ikinci kamp rotasyonundan dönüyordu. Çığdan sonra bölgeden gelen yardım talebi üzerine Pakistan Ordusu Genel Karargâhı, insani gerekçelerle hava operasyonuna onay verdi. Operasyon, Askari Havacılık ve Pakistan Ordusu Havacılık birimleri tarafından yürütüldü.

K2: ZORLUKLARIYLA BİLİNEN ZİRVE

Deniz seviyesinden 8.611 metre yükseklikteki K2, dağcılar arasında "Vahşi Dağ" olarak biliniyor. Hem dikliği hem de hava koşullarının sertliği nedeniyle Everest’ten bile daha ölümcül sayılan bu zirve, her yıl onlarca yerli ve yabancı dağcının hedefi oluyor. Geçtiğimiz yaz Gilgit-Baltistan yönetimi, K2’ye tırmanmak isteyen toplam 175 dağcıya tırmanış izni verdi.

Sadpara ailesi, Pakistan’da dağcılık denince akla gelen ilk isimlerden biri. Daha önce Ali Sadpara da Everest ve Nanga Parbat gibi zirvelerdeki başarıları ve trajik ölümüyle dünya gündemine gelmişti. Iftikhar Sadpara da bu mirası sürdürüyordu.