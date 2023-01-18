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Çiğ bademin faydaları neler? Çiğ badem zayıflatır mı?

Beyin sağlığına faydasıyla bilinen çiğ badem sağlıklı kuruyemişlerden sayılmaktadır. Pek çok hastalığa iyi gelen çiğ badem özellikle zayıflama sürecinde kabızlık sorununu çözerek sindirim sistemini ve hazmı kolaylaştırması sayesinde kilo verirken çiğ badem tüketilmesi tavsiye ediliyor. Peki, Çiğ bademin faydaları neler? Çiğ badem zayıflatır mı?

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 15:07
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Çiğ bademin faydaları neler? Çiğ badem zayıflatır mı?

Çiğ bademin faydaları neler? Çiğ badem zayıflatır mı?
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Beyin dostu olan çiğ badem pek çok hastalığa iyi gelmesiyle biliniyor. Sağlıklı bir kuruyemiş olan çiğ bademi zayıflarken sindirim sistemine desteği nedeniyle diyet menülerine konmaktadır. Peki, Çiğ bademin faydaları neler? Çiğ badem zayıflatır mı?

E vitamin deposu olarak bilinen çiğ badem beyin sağlığına iyi gelmesiyle bilinmektedir. Çiğ bademi aynı zamanda kalp ve damar hastalıkları olanlar da tüketebilir. Peki, Çiğ bademin faydaları neler? Çiğ badem zayıflatır mı?

ÇİĞ BADEMİN FAYDALARI NELER?

Çiğ badem sağlıklı yağlar içerdiğinden kolesterole karşı iyi geliyor.

Besin değerlerinin çoğunluğunu karşıladığından uzun süre tokluk hissi sağlıyor. Bu nedenle diyet listelerinin bir numaralı ara öğünüdür.

Kemik gelişimine katkıda bulunan çiğ badem, kas ve eklem hastalarının da vazgeçilmez yiyecekleri arasındadır.

Vücuda dinçlik katan çiğ badem, yorgunluğa iyi geliyor.

İçeriğinde bulunan A, E, D vitaminleri sayesinde saç ve cilt sağlığına iyi geliyor. Saçların hızlı uzamasına katkıda bulunuyor.

Böbrek sağlığı için çok faydalı olan çiğ badem, böbrekte kum ve taş oluşumunu önlemeye yardımcı oluyor. Böbrek sağlığının yanı sıra safra kesesinin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunuyor.

Çiğ badem kalp-damar hastalıklarına karşı da önemli ölçüde önleyici özelliği taşıyor.

Bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olan çiğ badem, kabızlık sorununa çözüm olabiliyor.

Çiğ badem düzenli olarak tüketildiğinde alzheimer hastalığının yakalanma riskini engelliyor.

Kozmetik sektöründe adını sıkça duyduğumuz badem, cilde nem kazandırma konusunda son derece yararlıdır. Badem yağının tavsiye edilmektedir.

ÇİĞ BADEM ZAYIFLATIR MI?

Çiğ badem her gün düzenli ve ölçülü biçimde tüketildiğinde metabolizmayı hızlandırıp, uzun süre tokluk sağlıyor. Böylece çiğ badem, zayıflama, kilo verme konusunda da son derece yardımcı oluyor.

Çiğ badem diyet menülerinde kabızlık sorununu çözdüğü ve sindirim sistemine iyi geldiği için tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

Diyet yapan kişiler zayıflama sürecinde tok tutan ve sindirim sistemini çalıştıran çiğ bademi tüketebilirler.

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