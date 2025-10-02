Çiğ domatesin büyük zararları uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalardan ortaya çıktı

Tüm dünyada en çok tüketilen sebzelerden biri olan domates, son zamanlarda bilimsel araştırmaların odağına yerleşti. Özellikle çiğ olarak tüketiminin potansiyel zararları, uluslararası alanda saygın bilim insanlarını harekete geçirdi.

Araştırmalar, çiğ domateste yüksek oranda bulunan glikoalkaloidler ve lektinler gibi bileşenlerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini gözler önüne serdi. Bu bileşenlerin, bitkinin kendisini doğal zararlılardan koruma mekanizmasının bir parçası olduğu kaydedildi. Ancak ne var ki, bu durumun insan sindirim sistemi için de sorun teşkil edebileceği belirtildi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: SİNDİRİM VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ TEHDİT ALTINDA

Harvard Tıp Okulu'ndan Beslenme ve Epidemiyoloji Profesörü Dr. Frank B. Hu, yaptığı bir açıklamada, lektinlerin bağırsak duvarına yapışarak geçirgenliği artırma potansiyelini vurguladı.

Dr. Hu, özellikle hassas bağırsak sendromu (IBS) veya otoimmün rahatsızlıkları olan bireylerde çiğ domates tüketiminin semptomları tetikleyebileceğini ve kronikleştirebileceğini ifade etti.

Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'den Toksikoloji Uzmanı Prof. Dr. Laura N. Vandenberg, domateste bulunan ve yüksek dozda zararlı olabilen bir glikoalkaloid olan tomatine dikkat çekti.

Prof. Dr. Vandenberg, yüksek miktarda çiğ domates tüketiminin mide rahatsızlıkları, kramp ve hatta sinir sistemi üzerinde hafif toksik etkilere yol açabileceğini söyledi.

PİŞİRME YÖNTEMİ ÇÖZÜM MÜ? YENİ YAKLAŞIMLAR GÜNDEMDE

Uzmanlar, bu zararlı bileşenlerin ısıya duyarlı olduğuna da değindi. Royal College of Surgeons in Ireland'dan Gıda Bilimi Araştırmacısı Dr. Sarah E. O'Connell, domatesin pişirilmesinin lektin ve glikoalkaloid seviyelerinde önemli bir düşüşe neden olduğunu açıkladı.

Dr. O'Connell, "Pişirme, bu potansiyel toksik maddelerin biyoyararlılığını azaltarak domatesi sindirim sistemi için daha güvenli hale getirir" dedi.

Bilim camiası, bu yeni bulgular ışığında, çiğ domates salataları ve sandviçlerin popülaritesinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini savundu. Beslenme rehberlerinin bu bilgileri kapsayacak şekilde güncellenmesi gerektiği yönünde güçlü bir görüş oluştu.

Tüketicilere ise, özellikle mide hassasiyeti olanların domatesi pişmiş olarak tercih etmeleri tavsiye edildi.