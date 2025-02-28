Çığ düşen bölgeden karlar kaldırıldı hasar ortaya çıktı

Kaynak: İHA

Rize’nin en önemli turizm merkezi Ayder Yaylası’na düşen çığın ardından karlar temizleniyor. Başlayan çalışmalar sonrası işletmelerdeki hasar ortaya çıktı.

Rize’de Ayder Yaylası’na çığ düşmesinin ardından temizleme çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında karın kaldırıldığı yerlerde işletmelerde meydana gelen hasarlarda ortaya çıkmaya başladı.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dünyaca Ünlü Turizm merkezi Ayder Yaylası’na geçtiğimiz gün çığ düştü. Gelintülü Şelalesinden akan kar kütlesi yamacın karşısı kısmında bulunan işletmelerin olduğu alana kadar geldi.

O anlar işletmelerin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Çığ nedeniyle 2 işletme ve bir inşaat firmasına ait 2 konteynerde hasar oluşurken, hasar ekipler ve vatandaşların birlikte yürüttüğü kar temizleme çalışmaları neticesinde ortaya çıkmaya başladı. Vatandaşlar ve işletme sahibi çığ nedeniyle odalarına kadar giren karın altında kalan işletmenin içerisindeki karı atmaya çalıştı.

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