Çığ düştü 6 köyle ulaşım kesildi

Kaynak: İHA
Çığ düştü 6 köyle ulaşım kesildi

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Camili (Macahel) bölgesinde meydana gelen çığ, Borçka-Camili karayolunu ulaşıma kapattı. Yamaçtan kopan büyük kar kütlesi, 6 köyle ulaşımın kesilmesine neden oldu.

Çığ nedeniyle bölgedeki Camili, Düzenli, Efeler, Kayalar, Maral ve Uğur köylerinin ulaşım sağladığı grup yolu tamamen kapandı.

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Bu köylerde yaşayan vatandaşların ilçeye ulaşımı kesildi. Çığın ardından Karayolları ekipleri, bölgeye iş makineleri sevk ederek yolu açmak için çalışmalara başladı.

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Yetkililer, çığın oluşturduğu kar kütlesinin yoğunluğu ve bölgede devam eden kar yağışının çalışmaları zorlaştırdığını ifade etti. Ekipler, yolu en kısa sürede ulaşıma açmak için yoğun bir çaba harcıyor.

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Ancak çığ tehlikesinin devam etmesi nedeniyle çalışmalar kontrollü şekilde ilerliyor.

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