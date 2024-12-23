Çığ felaketinde hayatını kaybeden milli judocu Emre Yazgan toprağa verildi: İkizi yine tabutun başucundaydı

Palandöken Kayak Merkezi yakınlarında meydana gelen olayda, yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı'ndan 14 sporcu, antrenörleri eşliğinde tırmanış antrenmanı yaparken çığ altında kaldı.

Emre Yazgan, ikizi Yunus Yazgan, Ali Bozkurt, Hilmi Mucik ve Berkay Aydın kar kütlesi altında kaldı.

Kurtarılan sporculardan Emre Yazgan, hastanede hayatını kaybetti.

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VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI KATILDI



Darıca Fen Lisesi öğrencisi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü sporcusu Emre Yazgan'ın cenazesi, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki törenin ardından memleketi Trabzon'a getirildi.

Emre Yazgan için Maçka ilçesine bağlı Yukarıköy Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı.

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Cenazeye Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, diğer yetkililer ve çok sayıda kişi katıldı.

Cenazede, Yazgan ailesi taziyeleri kabul ederken, milli sporcunun ikizi Yunus Yazgan da kardeşinin Türk bayrağına sarılı tabutu başından ayrılmadı.

Namaz sonrası Emre Yazgan'ın cenazesi, dualarla aile kabristanına defnedildi.

Türkiye Judo Federasyonundan Emre Yazgan için taziye mesajı

Türkiye Judo Federasyonundan Emre Yazgan için taziye mesajı

Palandöken'de çığ altında kalan Emre Yazgan hayatını kaybetti

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