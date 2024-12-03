Çiğ köftecide genç kadını dakikalarca taciz etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Düzenleme: Kaynak: ekran haber

İstanbul'da genç bir kadın çiğköfte alırken, dükkanda dakikalarca tacize uğradı. Bir adamın, genç kadını arkasına geçip taciz ettiği görüntüler anbean görüntülendi.

İstanbul'da mide bulandıran bir olay yaşandı. Çiğköfteciye giden genç bir kadın, ayakta siparişini verdiği esnada tacize uğradı.

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DAKİKALARCA TACİZ ETTİ

Genç kadının arkasına geçen bir adam, utanmadan, kimseye aldırmadan dakikalarca eliyle taciz etti. Kadın ise her şeyden habersiz siparişini beklemeye devam etti.

İĞRENÇ ANLAR KAMERADA

Mide bulandıran anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere tepki yağarken, vatandaşlar şahsın yakalanması için çağrıda bulundu.

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