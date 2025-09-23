Çığ sonrası mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Trovit Yaylası güzergâhında meydana gelen çığda araçlarıyla mahsur kalan yurttaşlar ve büyükbaş hayvanları kurtarıldı.

Hafta sonu yaylaya yağan yoğun karın ardından bugün havanın açılmasıyla birlikte Trovit Yayla yolunda çığ riski yaşandı. Bu akşam meydana gelen çığ esnasında bir tarafta İl Özel İdaresi’ne ait iş makinesi, diğer tarafta ise 5 taşıt mahsur kaldı. Araçlarda bulunan kişiler ekipler tarafından kısa sürede güvenli bölgelere tahliye edildi. Bölgeye yönlendirilen AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri, kalın kar kütlesi altında kalan kamyoneti ve içindeki hayvanları başarılı bir şekilde kurtardı.

Çığ yüzünden kapanan yolun trafiğe açılması için çalışmalar kesintisiz devam ediyor. Çalışmalara İl Özel İdaresi’ne bağlı 2 iş makinesi ve 5 görevli, 9 AFAD personeli, 3 jandarma görevlisi ile birlikte bölgeye hâkim olan Yaylaköy (Elevit) Muhtarı da iştirak etti.

Yetkililer, çığ tehlikesinin sürdüğünü vurgulayarak halka dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Bölgedeki yol açma faaliyetlerinin devam ettiği aktarıldı.

