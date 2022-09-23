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Çiğ süt desteleme ödemeleri başladı

Türkiye genelinde çiğ süt desteklemesi kapsamında 255 bin üreticiye yönelik 1 milyon 312 bin ton çiğ süt için 1 milyar 127 milyon TL destekleme ödemesinin bugün itibari başladı.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 16:57
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Çiğ süt desteleme ödemeleri başladı

Çiğ süt desteleme ödemeleri başladı
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İHA
Kars Peynir Müzesi’nin açılışı Bakan Vahit Kirişci, Vali/Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve davetliler tarafından yapıldı.


Peynir Müzesi’nin açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, “Türkiye genelinde çiğ süt desteklemesi kapsamında 255 bin üreticimize yönelik; 1 milyon 312 bin ton çiğ süt için 1 milyar 127 milyon TL destekleme ödemesini 23 Eylül Cuma günü itibari ile ödemeye başlıyoruz, hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Kirişci, “Bu ödemeyle birlikte 2022 yılında süt üreticilerimize ödediğimiz toplam destek tutarı 2 milyar 880 milyon TL’ye ulaşmıştır. Buna ilave olarak Bakanlığımızca Türkiye genelinde süt üreticilerimize 15 Mayıs’tan 30 Eylül’e kadar litre başına 20 kuruş ödenmesi planlanan çiğ süt destek primini 2,5 kat artırarak 50 kuruş olarak ödeyeceğiz. Yine 15 Mayıs-30 Haziran dönemi prim desteğini de litre başına 30 kuruş olarak Ekim ayı içerisinde üreticilerimize ödenecektir. Bütün bu desteklerimizle özellikle bitkisel üretimden sonra hayvansal üretimde de üreticilerimizin yanında olduğumuzu yanı başında olduğumuzu göstermeye devam edeceğiz. Bir kez daha eli öpülesi üreticilerimize, ‘sen üret yeter, biz sizin yanınızdayız’ diyoruz” diye konuştu.


Bakan Kirişci ve beraberindekiler daha sonra açılışı yapılan Peynir Müzesi’ni gezdi. Müze Müdürü Yeşim Koç, Bakan Kirişci’ye müze hakkında bilgi verdi. Kirişci, kaşar peyniri üretimi yaptı, gravyer peyniri kesti.

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