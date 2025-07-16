Çiğ süt fiyatına zam geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Çiğ süt fiyatına zam geldi

Ulusal Süt Konseyi çiğ süt fiyatlarına zam yaptı. Alınan karara göre çiğ süt için tavsiye fiyatı 18,45 liraya yükseldi.

Ulusal Süt Konseyi, çiğ inek sütü tavsiye fiyatının destek hariç 17,15 TL'den 18,35 TL'ye çıkarılmasına karar verdi.

Yapılan açıklamaya göre, kurulun 16 Temmuz 2025 tarihinde yaptığı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olan çiğ süt tavsiye fiyatı ile ilgili alınan karar gözden geçirilerek, güncel çiğ süt tavsiye fiyatında artış yapılmasına karar verildi.

Buna göre; yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 17,15 TL'den 18,35 TL olarak uygulanmasına karar verildi. Karar oy çokluğu ile alındı.

Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için ± 27 Kuruş fark uygulanacak.

Çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı Eylül 2025 döneminde yeniden değerlendirilecek.

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