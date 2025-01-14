Çığda ikizini kaybeden milli judocu Yunus Yazgan kardeşi için yarışacak

Erzurum'da milli takım kampındayken çığ düşmesi sonucu yaralanan judocu Yunus Yazgan, aynı olayda yaşamını yitiren ikizi Emre Yazgan'ın uluslararası organizasyonlarda kazanmayı hedeflediği madalyalara ulaşarak kardeşinin hayalini gerçekleştirmek istiyor.

İKİZİNİ GURURLANDIRMAK İSTİYOR

Palandöken bölgesinde 21 Aralık 2024'te judo milli takımı kampında dağ koşusu eğitimi sırasında çığ düşmesi sonucu ikizini kaybeden ve kendisi de yaralanan Yunus, acı olayda kardeşini yitirmenin acısını yüreğinde taşıyor. Kardeşiyle biriktirdiği anıları evindeki fotoğraf karelerinde yaşatan Yunus, Emre'nin hayali madalyaları kazanarak ikizini gururlandırmak istiyor.

Ankara'da 17-19 Ocak'ta düzenlenecek Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'na Gebze Sporcu Eğitim Merkezi'nde antrenörü Serdar Kiraz'la hazırlanan Yunus, duygularını taşıdığını düşündüğü ikizi için 2025'te yapılacak Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılma hakkı kazanıp uluslararası arenada tatamiye çıkmayı hedefliyor.

"EMRE KURTULMUŞTUR DİYE DÜŞÜNDÜM"

Olay günü sabah kahvaltısından sonra geldikleri dağda bir saat kadar tırmanma antrenmanı yaptıklarını anlatan Yunus, kardeşinin hemen arkasında yer aldığını söyledi.

Yunus, ayaklarının altındaki buz kütlesinin yüksek ses çıkararak kırıldığını belirterek, "İlk başta 2 metre kadar kayarız, kayma durur devam ederiz diye düşündük. Kırılmanın ardından yüksek bir ses çıktı ve yukarıdaki kütle üstümüze doğru gelmeye başladı. Kayma durana kadar aşağıya kadar sürüklendik. Kayma durunca önce kendimizi güvene alıp kim eksik diye baktık. Yardım çağırdık. 10 dakika içinde geldiler. Emre'yi aramaya başladılar. 20 dakika içerisinde de buldular." diye konuştu.

Karın altında kaldığında çıkamayacağını düşündüğünü ancak bir şekilde çıktığını dile getiren Yunus, "Ben kurtulduysam Emre de kurtulmuştur diye düşünmüştüm çünkü Emre bu tarz durumlara karşı zekiydi. Kolay kolay zorda kalmazdı. Güçlüydü ve dayanıklıydı. Ben kurtulduysam Emre de kurtulmuştur dedim ama onu bulamadık." dedi.

"HER BİR BAŞARIM EMRE'NİN DE BAŞARISIDIR"

Yunus Yazgan, müsabakalara kardeşi ve onun hayalleri için çıkacağını ifade ederek, şunları kaydetti: "Müsabakalara artık onun için çıkacağım. Onun da hayalleri vardı. Biz, onun aramızda bir yerlerde olacağını biliyoruz. Gururlanması için hayallerini gerçekleştireceğiz. İkiz olduğumuz için içimde bir yerlerde Emre'nin duygularını taşıdığımı düşünüyorum. Benim başarımın onun başarısı olduğunu düşünerek her attığımız adımda beraber ilerlerdik. Şimdi de öyle olmaya devam edecek. Her bir başarım Emre'nin de başarısıdır."