Çiğdem Bayraktar Ör davasında karar belli oldu

"Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Çiğdem Bayraktar Ör, ilk duruşmada serbest bırakılmıştı. Ör'ün 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verilmesi hakkındaki hükmün açıklanmasının ise geri bırakılmasına karar verildi.
NE OLMUŞTU?
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medyada yaptığı paylaşım gerekçe gösterilerek "zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Tarihçi Çiğdem Bayraktar, 1 Ocak'ta tutuklanmıştı. Savcılık üstüne atılı suçlardan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapsini talep etmişti.
24 Şubat'ta yapılan ilk duruşmada Anadolu 91. Asliye Ceza Mahkemesi 25 gün tutuklu bulunan Ör'ün tahliyesine kararı vermişti.
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLDİ
Cumhurbaşkanına hakaret suçu sabit görülen Çiğdem Bayraktar Ör'e 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verilmesine, hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.