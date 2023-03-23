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Çiğdem Sabancı’ya 250 bin dolarlık düğün hediyesi davası

Sabancı Ailesi'nin ikinci kuşak ünlü iş insanı Erol Sabancı'nın küçük kızı olan Çiğdem Sabancı’nın boşanma davası açtığı Faruk Bilen, kayınpederinin 26 yıl önce düğün hediyesi olarak verdiği 250 bin doların yarısını almak için dava açtı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 18:59
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Çiğdem Sabancı’ya 250 bin dolarlık düğün hediyesi davası

Çiğdem Sabancı’ya 250 bin dolarlık düğün hediyesi davası
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Sabancıların çeyrek asırdan fazla çalışanı ve damadı Faruk Bilen'in boşanma davasından bağımsız olarak avukatı Handan Bakbak aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesine açtığı alacak davasında şu iddialar yer aldı;

Faruk Bilen ve Çiğdem Sabancı 1996'da evlendi. Çiftin bu evlilikten iki kızı oldu. Çiftin mutlu evliliği Kasım 2022'de bozuldu. İddiaya göre Çiğdem Sabancı eşi Faruk Bilen'i önce evden sonra da işinden attırarak boşanma davası açtı. Bir otel odasında hayatını sürdüren Faruk Bilen boşanmayı istemeyerek 26 yıllık evliliğini kurtarmaya çalıştı.

SABANCILARIN 26 YILIK ÇALIŞANI VE DAMADI

26 yıllık Sabancı Ailesinin damadı ve Sabancı Holding'in çalışanı olan Faruk Bilen, bireysel olarak bir birikim yapmadığının belirtildiği dava dilekçesinde, boşanma davasında mahkemenin tarafların banka hesaplarına ihtiyat-i tedbir koymadığı belirtildi.

KAYINPEDERDEN DAMADA DÜĞÜNDE 250 BİN DOLAR HEDİYE

Faruk Bilen düğünde kayınpederi Erol Sabancı'nın düğün hediyesi olarak 250 bin dolar hediye ettiğini, kendisinin de bu miktarı Sabancı Ailesi'nin kuruluşu olan Akbank'ta muhafaza edildiğini belirtti.

Bugüne kadar paradan tek kuruş harcanmadığının yer aldığı dava dilekçesinde, paranın yarısının Faruk Bilen'e iade edilmesi istendi.

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