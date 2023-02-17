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Ciğer otu iltihapları bombalıyor

Güzel görünümü nedeniyle bahçeli evlerde de yetiştirilen bir bitki olan Ciğer otu pek fazla bilinmez. Ancak faydalarıyla son zamanlarda adından sıkça söz ettiriyor. İşte Ciğer Otu bitkisinin faydaları…

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 07:31
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Ciğer otu

Ciğer otu iltihapları bombalıyor
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Kara yosunlarının bir türü olan ciğer otları çiçeksiz. Ciğer otunun zehirli türleri var. O nedenle bilinçli tüketmek gerekiyor…

Ciğer otu adıyla da birçok kişinin ilgisini çekmekte ve bu ismin nereden geldiği merak ediliyor. Elbette direkt ilişkisi olan bir bitki ismi değil. Ciğer otu adı dolaylı bir benzetmeden doğmuş. Bitkinin yaprakları ciğere benzediğinden bu isim verilmiş…

Bitkinin çiçekleri, sapları ve yaprakları şifalı olup farklı rahatsızlıkların tedavisi için kullanılabilir. Nisan ayı ciğer otu çiçeklerinin kurutulması için en uygun zaman. A ve C vitamini zengini olan ciğer otunun bünyesinde müsilaj, tanen, reçine ve şeker de yer alıyor.

Ciğer otu tüm iltihapları kurutmakta ideal bir bitki

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