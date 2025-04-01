Ciğerlere nefes aldıran karışım! Kuru öksürüğü şıp diye kesen mucize

Balgamlı öksürük, özellikle soğuk aylarda milyonlarca insanın kabusu oluyor. Ancak doğanın sunduğu iki güçlü malzeme, soğan suyu ve bal, bu sorunu bir günde hafifletme vaadiyle dikkat çekti.

Bilimsel çalışmalar ve uluslararası uzmanların görüşleri, bu geleneksel karışımın ciğerleri rahatlatarak derin bir nefes aldırdığını doğruladı.

Hem antiviral hem de balgam söktürücü etkisiyle öne çıkan bu ikili, ilaçlara alternatif arayanlar için umut ışığı oldu.

İşte soğan suyu ve bal karışımının öksürük üzerindeki şaşırtıcı etkisi...

BİLİMSEL DESTEK: DOĞAL BİR BALGAM SÖKÜCÜ

Soğan suyu ve balın birleşimi, asırlardır halk arasında şifa kaynağı olarak biliniyor, ancak son araştırmalar bu etkiyi bilimsel olarak da kanıtladı.

Kore’de Seoul National University’den Prof. Dr. Min-Jung Kim, “Soğanın içerdiği kükürt bileşikleri ve quercetin, balgamı incelterek solunum yollarını temizliyor” dedi.

Uykusuz gecelere bu doğal yöntemlerle veda edeceksiniz! Gece öksürüklerine son

2021’de Food Science & Nutrition dergisinde yayımlanan bir çalışma, soğanın anti-inflamatuar özelliklerinin öksürüğü hafiflettiğini ve balın ise boğazı yumuşatarak tahrişi azalttığını gösterdi.

Kim, “Bu karışım, doğal bir balgam söktürücü gibi çalışıyor” diye ekledi.

BALIN ANTİVİRAL GÜCÜ DEVREDE

ABD’li beslenme uzmanları, "Bal, içerdiği hidrojen peroksit ve antioksidanlarla virüslerin çoğalmasını engelliyor. Soğan suyuyla birleştiğinde, öksürüğün altında yatan enfeksiyonla mücadelede etkili bir destek sunuyor" ifadelerini kullandı.

2020’de Pediatrics dergisinde yayımlanan bir araştırma, balın çocuklarda öksürük şuruplarından daha etkili olduğunu ortaya koydu.

CİĞERLERE DERİN BİR NEFES

Soğan suyu ve bal karışımının solunum yollarını rahatlatarak ciğerlere adeta bir “oh” dedirttiği bildirildi.

İngiltere’deki Reading Üniversitesi’nden Dr. Gunter Kuhnle, “Soğanın uçucu yağları, bronşları açarak nefes almayı kolaylaştırıyor. Bal ise boğazdaki tahrişi yatıştırarak öksürük refleksini azaltıyor” dedi.

2022’de Journal of Ethnopharmacology dergisinde yer alan bir çalışma, bu karışımın balgamı hızla dışarı attığını ve akciğer fonksiyonlarını desteklediğini gösterdi.

Kuhnle, “Bu doğal reçete, özellikle mevsimsel soğuk algınlıklarında hızlı bir rahatlama sağlıyor” diye ekledi.

Ateş ve inatçı öksürük, çocuklarda ciddi hastalıkların belirtisi olabilir! Uzmanlar uyarıyor

UZMANLARDAN KULLANIM ÖNERİLERİ

Bu mucizevi karışımı hazırlamak oldukça basit. Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan Prof. Dr. Walter Willett, “Bir orta boy soğanı doğrayıp suyunu çıkarın, ardından bir tatlı kaşığı bal ile karıştırın. Günde 2-3 kez birer çay kaşığı tüketmek yeterli” dedi.

Willett, karışımın taze hazırlanması gerektiğini ve 24 saatten fazla bekletilmemesi gerektiğini vurguladı.

Dr. Greger ise, “Çocuklar için doz yarıya indirilmeli ve 1 yaşından küçük bebeklere bal verilmemeli” uyarısında bulundu.

HIZLI ETKİ: BİR GÜNDE FARK HİSSEDİLİYOR

Kullanıcı deneyimlerinin yanı sıra uzmanlar, soğan suyu ve bal karışımının etkisinin bir gün içinde fark edilebileceğini söyledi.

Prof. Dr. Kim, “Bu karışım, balgamı yumuşatarak öksürüğü kısa sürede hafifletiyor. Ancak kronik öksürüklerde doktora danışmak şart” dedi.

Araştırmalar, karışımın özellikle viral enfeksiyonlara bağlı öksürüklerde etkili olduğunu ve kimyasal ilaçlara bağımlılığı azaltabileceğini gösterdi.

Balgamlı öksürükten nasıl kurtuluruz

DOĞADAN GELEN ÇÖZÜM

Soğan suyu ve bal, balgamlı öksürüğe karşı doğal bir kalkan sundu. Bilimsel verilerle desteklenen bu karışım, ciğerleri temizleyerek rahat bir nefes aldırdı.

Uzmanlar, mevsim geçişlerinde bu basit ama etkili reçeteyi denemenin tam zamanı olduğunu söyledi.