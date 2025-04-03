Çığır açan karar: Yapay zekayla 'aldatıcı' içerik oluşturmak suç sayılacak!

Yeni yasaya göre bu suçu işleyenler 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

EYALET VALİSİNDEN TARİHİ İMZA

New Jersey Valisi Phil Murphy, deepfake teknolojisinin kötüye kullanımına karşı hazırlanan yasayı imzalayarak yürürlüğe soktu. Vali Murphy, X (eski Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, "Yapay zeka güçlü bir araç olmakla birlikte sorumlu kullanılmalıdır. Deepfake mağdurlarının yanındayız ve kötü niyetli kişileri sorumlu tutmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

20'DEN FAZLA EYALET BENZER YASA ÇIKARDI

New Jersey, ABD'de deepfake içeriklerini düzenleyen yasalar çıkaran en az 20. eyalet oldu. Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi verilerine göre, geçtiğimiz yıl itibarıyla 12'den fazla eyalet, dijital olarak oluşturulmuş veya değiştirilmiş çocuk cinsel istismarı görüntülerini yasaklayan düzenlemeleri hayata geçirdi.

YASANIN KAPSAMI GENİŞ

Yeni yasaya göre; bir kişinin gerçekte yapmadığı bir eylemi yapıyormuş gibi gösteren her türlü video, ses kaydı veya görüntü deepfake olarak tanımlanacak ve suç kapsamında değerlendirilecek. Yasa, hem cezai hem de hukuki yaptırımlar öngörüyor.

MAĞDURLARA HUKUKİ KORUMA

Düzenleme kapsamında mahkumiyet durumunda hapis cezasının yanı sıra, mağdurların faillere karşı tazminat davası açabilmesinin önü de açılıyor. Bu sayede deepfake teknolojisiyle zarar gören bireylerin hukuki yollara başvurması kolaylaştırılıyor.

TEKNOLOJİNİN KARANLIK YÜZÜNE KARŞI ÖNLEM

Uzmanlar, yapay zeka teknolojisindeki hızlı gelişmelerle birlikte deepfake içeriklerin giderek daha gerçekçi hale geldiğine dikkat çekiyor. New Jersey'in bu adımı, diğer eyaletler ve ülkeler için de örnek teşkil edebilecek nitelikte bir düzenleme olarak değerlendiriliyor.