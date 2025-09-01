Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın Acı Günü

İZMİR / YUSUF AKKAVİM

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babaannesi Zerife Yıldız'ı kaybettiklerini duyurdu.

Yıldız, acısını ve üzüntüsünü şu sözlerle paylaştı:

"Hayatlarımızın çınarları ve onların kökleri, gölgeleri yok olup gider mi? Gitmez... Zerife Anamızı, canım babaannemi, usta öğreticimi sonsuzluğa uğurladık. İçim yanıyor, özlemim şimdiden başladı. Ama gururluyum da... İyi ki onun torunu olmuşum; iyi ki gölgesinde demlenmişim. Devri daim; yıldızlar yoldaşı olsun..." Dedi.

Cenazesi bügün öğlen saatlerinde küçük çiğli Cem evinde kılınan cenaze namazının ardından memleketi Erzurum'a defnedilecek.