Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın Acı Günü

Kaynak: Haber Merkezi
Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın Acı Günü

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babaannesi Zerife Yıldız'ı kaybettiklerini duyurdu.

İZMİR / YUSUF AKKAVİM

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babaannesi Zerife Yıldız'ı kaybettiklerini duyurdu.

Yıldız, acısını ve üzüntüsünü şu sözlerle paylaştı:

"Hayatlarımızın çınarları ve onların kökleri, gölgeleri yok olup gider mi? Gitmez... Zerife Anamızı, canım babaannemi, usta öğreticimi sonsuzluğa uğurladık. İçim yanıyor, özlemim şimdiden başladı. Ama gururluyum da... İyi ki onun torunu olmuşum; iyi ki gölgesinde demlenmişim. Devri daim; yıldızlar yoldaşı olsun..." Dedi.
Cenazesi bügün öğlen saatlerinde küçük çiğli Cem evinde kılınan cenaze namazının ardından memleketi Erzurum'a defnedilecek.

Son Haberler
Sıcaklarda araçlardaki büyük tehdit ortaya çıktı! Kronik hastalıklara davetiye çıkarıyor
Sıcaklarda araçlardaki büyük tehdit ortaya çıktı! Kronik hastalıklara davetiye çıkarıyor
İktidara ortağından 'zam' çağrısı! Rakam ve tarih verdi
İktidara ortağından 'zam' çağrısı! Rakam ve tarih verdi
Altın Koza’da rekor başvuru: 10 film yarışacak!
Altın Koza’da rekor başvuru: 10 film yarışacak!
Altın yükselişine devam ediyor! Bir kez daha rekor kırıldı (1 Eylül 2025)
Altın yükselişine devam ediyor! Bir kez daha rekor kırıldı
Avrupa ülkeleri Ukrayna’ya asker gönderecek: ABD de onay verdi
Avrupa ülkeleri Ukrayna’ya asker gönderecek: ABD de onay verdi