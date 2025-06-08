Çiğli Belediyesi ekiplerinden yoğun mesai

Çiğli Belediyesi, vatandaşların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirebilmesi için tüm birimleriyle sahada hizmet veriyor.

Çiğli Belediyesi Zabıta, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlükleri başta olmak üzere birçok birim, kentin dört bir yanında eş zamanlı olarak görev yapıyor. Belediye ekipleri, temizlikten çevre düzenlemesine, denetimlerden altyapı çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede hizmet vererek Çiğli’nin daha yaşanabilir bir kent haline gelmesi için yoğun mesai harcıyor.

BAYRAM BOYUNCA TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON ARALIKSIZ SÜRECEK

Özellikle kurban kesim alanlarında oluşabilecek yoğunluk ve kirliliğe karşı önlemlerini artıran Çiğli Belediyesi, bu alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini sürdürüyor. Kesim sonrası oluşabilecek atıklara karşı hızlı müdahale için ekipler bayram boyunca görev başında olacak.

BAYRAMDA DA ÇEVRE VE TEMİZLİK NÖBETİ DEVAM EDİYOR

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde moloz ve evsel atık toplama çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise park, yeşil alan ve refüjlerde ot biçme, budama ve sulama çalışmalarına devam ederek Çiğli’nin çehresini bayramda da güzelleştiriyor. İlçedeki çocuk oyun grupları yenilenerek daha güvenli ve estetik hale getirilirken, tüm cadde ve sokaklar düzenli olarak yıkanıyor.

"BAYRAMDA DA KOMŞULARIMIZA HİZMET EDİYORUZ"

Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Çiğli Belediyesi ekiplerin tüm bayram boyunca sahada olduğuna dikkati çekerek, "Bayramlar, birliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştiren özel günlerdir. Biz de bu günlerde hemşehrilerimizin huzur içinde bir bayram geçirebilmesi için çalışmaya devam ediyoruz. Temizlikten güvenliğe, çevre düzeninden çocuklarımızın oyun alanlarına kadar her alanda ekiplerimiz sahadalar. Bayram süresince devam edecek çalışmalar kapsamında, vatandaşlarımızın karşılaşabileceği olası sorunlara hızlı çözüm üretmek amacıyla nöbetçi ekipler görevlendirilmiş durumda. Yani ekiplerimiz bayram süresince sahada olmaya ve komşularımıza hizmet etmeye devam edecek" dedi.