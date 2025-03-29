Çiğli Belediyesi’nden Ramazan Bayramı öncesi cami temizliği

Çalışmalar kapsamında camilerin iç ve dış bölümleri detaylı bir şekilde temizlenirken, halılar süpürüldü, camlar silindi, abdesthaneler ve ortak kullanım alanları titizlikle dezenfekte edildi. Belediyenin temizlik ekipleri, sabah erken saatlerden akşam saatlerine kadar yoğun bir mesai harcayarak ibadethaneleri daha sağlıklı koşullara kavuşturdu.

BAŞKAN YILDIZ: “EKİPLERİMİZ GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTI”

Çiğlililerin ibadetlerini sağlıklı ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için camilerin temizliğine büyük önem verdiklerinin altını çizen Başkan Onur Emrah Yıldız, “ Yıl boyunca düzenli olarak sürdürdüğümüz temizlik çalışmalarımıza, Ramazan ayı ve bayram öncesinde ekstra hassasiyet gösteriyoruz. Ekiplerimiz, ilçemizdeki tüm cami ve mescitlerde detaylı bir temizlik çalışması yürüttü. Halılar süpürüldü, camlar silindi, abdesthaneler ve ortak kullanım alanları titizlikle dezenfekte edildi. Vatandaşlarımızın bayram namazlarını hijyenik bir ortamda kılabilmesi için gece gündüz demeden çalıştık. Çiğli’de herkesin sağlıklı, temiz ve güvenli bir ibadet ortamına kavuşması bizim için önemli. Bu vesileyle, tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın ülkemize ve dünyaya barış, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.