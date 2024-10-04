Çiğli Fen Lisesi'nde duygu dolu anlar: Halil Hoca'ya unutulmaz veda!

İlk görev yeri Sivas'ın ardından İzmir'de çeşitli okullarda Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak çalışan Halil Baykara (65), geçtiğimiz günlerde emekli oldu.

Evli ve iki çocuk babası Baykara, son 10 yıldır görev yaptığı Çiğli Fen Lisesi'nde okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler tarafından düzenlenen sürpriz uğurlamayla meslek hayatına veda etti. Uğurlamada öğrencilerden yoğun alkış alan Halil öğretmen, duygusal anlar yaşadı. Öğrenciler, "Halil Hoca" tezahüratları yaparken, okul yönetimi tarafından Baykara'ya okul adına çiçek takdim edildi.

"ALLAH TÜM MESLEKTAŞLARIMA BÖYLE BİR VEDA NASİP ETSİN"

Öğrencilerin alkışları eşliğinde merdivenden aşağı inerken çok gururlandığını ifade eden Halil Baykara, "Benim için çok anlamlı bir veda töreni oldu. Ömrümün sonuna kadar unutamayacağım. Allah tüm meslektaşlarıma böyle bir veda nasip etsin" dedi.