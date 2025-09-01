Çiğli’de sokak ortasında cinayet: Tabancayla başından vuruldu!

Düzenleme: Kaynak: DHA

İzmir’in Çiğli ilçesinde Yılmaz Doğan (43), sokakta tabancayla başından vurularak öldürüldü. Cinayet şüphelisi V.K. (29) ile ona yardım ettiği iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı

Olay, dün gece saat 02.30 civarında Şirintepe Mahallesi 8177 Sokak’ta yaşandı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yılmaz Doğan’ı kanlar içinde yerde buldu.

Sağlık ekiplerinin incelemesiyle Doğan’ın başından vurularak hayatını kaybettiği tespit edildi. Doğan’ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, olayla ilgili soruşturma başlatarak güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüpheli olarak V.K.’nin (29) kimliği belirlendi.

Polis, V.K.’yi yakaladı. V.K.’ye yardım ettikleri iddiasıyla S.Ş., K.A.T., M.A., A.D. ve Y.T. de gözaltına alındı.

Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde sorgulanıyor.

