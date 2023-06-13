Çiğlililer sandığa gidiyor

Çiğli Belediyesi, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerini ifade edebilmeleri için kent genelinde sandıklar kuracak.

Çiğlililer sandığa gidiyor

Başkan Utku Gümrükçü’nün göreve gelmesiyle başlayan sandık uygulaması 13-16 Haziran 2023 tarihleri arasında 26 mahallenin tamamında gerçekleştirilecek. Mahalle muhtarlıklarının yanı sıra insan sirkülasyonunun yoğun olduğu Çiğli Belediyesi önü, Çiğli İZBAN aktarma merkezi ve Kasaplar Meydanı’nda da sandık kurulacak. Sandık başlarında belediye personelleri görev yapacak. Vatandaşlar dört gün boyunca sandıklara giderek ikamet ettiği mahalle ve Çiğli’nin genel durumuyla ilgili talep ve önerilerini belirtebilecek.

GERİ BİLDİRİM YAPILACAK

13-16 Haziran günlerinde sandığa gidecek vatandaşlara Utku Gümrükçü başkanlığındaki 4 yıllık hizmet ve projelerin geri bildirimi amacıyla broşür takdim edilecek. Uygulamanın ardından vatandaşlara taleplerinin alındığına dair SMS gönderilecek. Tüm talepler, Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemine (CRM) yüklenerek ilgili müdürlükler tarafından takibi yapılacak. Belediyenin yıllık hizmet programlarında ve faaliyet raporlarında vatandaşların talep ve önerilerine öncelik verilecek.

GÜMRÜKÇÜ: “DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ, BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ”

3. kez gerçekleştirilen sandık uygulamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Gümrükçü, “İlçemizin bugününü ve geleceğini katılımcı bir anlayışla inşa etmeye devam ediyoruz. Kentimizle ilgili kararları yaptık oldu anlayışıyla değil, ortak akılla alıyoruz. Göreve geldiğimiz 2019 yılından itibaren üçüncü kez sandık uygulaması düzenleyeceğiz. İlk iki uygulamamızın ardından vatandaşlarımızla yaptığımız değerlendirme anketlerinde çok güzel geri dönüşler aldık. Hemşehrilerimize çağrım; sandıklara gidip ilçemizle ilgili güncel talep ve görüşlerini bizlerle paylaşsınlar. Katılım ne kadar yüksek olursa kentimizin öncelikli ihtiyaçlarını belirleme ve çözüm üretme refleksimiz o kadar güçlü olur” diye konuştu.

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