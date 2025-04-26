Çiğneye çiğneye anayasa mı kaldı?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, radyo ve televizyon kuruluşları ve kamuyla ilişkili haber ajansları başlıklı anayasa maddesi şöyle:

Madde 133- 3. Fıkra:

“Devletçe kamu tüzelkişiliği olarak kurulan tek radyo ve televizyon kurumu ile kamu tüzelkişilerinden yardım gören haber ajanslarının özerkliği ve yayınlarının tarafsızlığı esastır.”

2954 sayılı Türkiye Radyo Ve Televizyon Kanunu şöyle:

Birinci Kısım - Genel Hükümler

Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç: Madde 1 – “Bu Kanunun amacı, radyo ve televizyon ile tüm medya araçlarından yapılan yayınların düzenlenmesine ve özerkliği ve tarafsızlığı Anayasada hükme bağlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.”

Anayasa ve TRT yasasında, “tarafsızlık” hükmünü kim uygulayacak?

Elbette TRT’nin bugün görevde olan şu Yönetim Kurulu uygulayacak:

Prof. Dr. Ahmet ALBAYRAK, Yönetim Kurulu Başkanı. Prof. Dr. Mehmet Zahid SOBACI, Yönetim Kurulu Üyesi ve TRT Genel Müdürü.

Üyeler:

Doç. Dr. Oğuz GÖKSU, Atakan YILMAZ, Mücahid EKER, Doç. Dr. Oğuzhan BİLGİN, Hilal KAPLAN, Meryem İlayda Atlas Çetin, Doç. Dr. Veysel KURT…

Google’ın unvanını elinden alan hazreti ChatGPT’ye sordum:

Türkiye’de en yaygın izlenme oranı olan genel ve haber kanallarını sıralar mısın?

İşte sonuç;

Türkiye’de yayın kapsama alanı en geniş Ulusal Kanallar

TRT 1 Star TV Show TV ATV Kanal D Kanal 7 TV8 NOW 360 TV Beyaz TV

Amerikalı NOW hariç tamamı yandaştır.

Türkiye’de yayın kapsama alanı en geniş Haber kanalları:

TRT Haber NTV CNN Türk Habertürk TV A Haber TGRT Haber Halk TV TVNET 24 TV Bengü Türk TV

Halk TV hariç tamamı yandaştır.

ChatGPT, Kantar Medya'nın reyting verilerini esas alarak 2025 yılı Ocak- Şubat- Mart ayları ortalamasına göre reytingleri şöyle sıraladı.

Genel İçerikli Ulusal Kanallar

ATV Show TV NOW TV Star TV TV8 TRT 1 Kanal D Kanal 7 Beyaz TV NTV​

Amerikalı NOW hariç tamamı yandaştır.

Haber kanalları

TRT Haber

CNN Türk

A Haber

Halk TV

Habertürk TV

NTV

Sözcü TV

TGRT Haber

TV100

Haber Global

Halk TV ve Sözcü TV (SZC) tamamı yandaştır.

Değerli okurlarım,

AKP ve MHP’li üyeler RTÜK’te çoğunluktadır.

RTÜK bildiğiniz gibi bu listede yer alan Halk TV ve Sözcü TV’ye ceza yağdırıyor.

Hedefleri bu iki özgür televizyon yayınını susturmaktır.

Bu amaçla devlet kurum ve kuruluşları tarafından reklam ambargosu da uygulatıyor AKP iktidarı.

Yandaş kanalların Türkiye Coğrafyasında yaygın verici ağına sahip olmaları Recep Tayyip Erdoğan’ın üst üste seçim kazanmasının çok önemli bir nedenidir.

Yalan, dolan, kumpas haberler yandaş televizyonlar tarafından veriliyor.

TRT haberlerine gelince az önce anayasa ve yasanın çok açık ve net “tarafsızlık” hükmünü yazdım.

TRT Yönetim Kurulu ile Anadolu Ajansı Yönetim kurulları anayasayı açık ve net şekilde çiğniyor.

Suç işliyorlar, suç…

Her ikisi de iktidarın kanalı durumunda.

Dün TRT 1 ile TRT Haber yayınları izledim.

Muhalefet Partilerini yok sayıyorlar.

Silivri’deki deprem sonrası sanki muhalefet ve CHP’li belediyeler hiçbir faaliyet göstermiyorlar.

TRT de Anadolu Ajansı da düşman hukuku uyguluyor.

Çünkü başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere bir düşman ülke aleyhine nasıl haber yapılırsa öyle haber ve canlı yayın programları yapıyorlar.

Onların yalan dolanlarına RTÜK kalkanı var.

Özgür medyaya ise RTÜK infazı var.

Öyle toz pembe yayın yapıyorlar ki Türkiye’de ekonomi de dış politikada günlük gülistanlık.

Muhalefet partilerini ancak ilk 10’a giren Halk TV ve Sözcü TV’de (SZC TV) izleyebilirsiniz.

Bu yayın tablosu şunu gösteriyor;

AKP ve MHP’nin Türkiye’de yaşanan tüm siyasi ve ekonomik çöküşe rağmen otlarında erime olmuyor.

Çünkü seçmenin neredeyse yarısı bu yandaş televizyonları izliyor ve iktidarın yaptığı açıklamalara inanıyor.

Gerek kapsama alanları gerek reytingler dikkate alındığında iktidarın “milleti etkileme” başarısı (!) ortaya çıkıyor.

Diyeceksiniz ki;

Cumhurbaşkanı seçilince Erdoğan “tarafsızlık” yemini etti, tarafsız mı?

Haklısınız.

Diyeceksiniz ki;

Çiğneye çiğneye anayasa mı kaldı?

Haklısınız.

Verdiniz yetkiyi, gördünüz etkiyi…

En acı tarafı ise muhalefet topyekun uykuda.