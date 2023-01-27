İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, İYİ Parti’den istifa ettiğini açıkladı. Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıklayan Cihan Paçacı’nın İYİ Parti’den neden istifa ettiği merak ediliyor. Peki, Cihan Paçacı kimdir İYİ Parti'den istifa mı etti? Cihan Paçacı İYİ Parti'den neden istifa etti?

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

CİHAN PAÇACI KİMDİR?

Mustafa Cihan Paçacı, 25 Mart 1949'da Malatya'da doğdu. Babasının adı Asım, annesinin adı Zekiye'dir.

Cihan Paçacı, Şekerbank'ta Genel Müdür Yardımcılığı, Etibank Bankacılık Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, TC Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Cihan Paçacı, çeşitli ticari ve sanayi kuruluşlarında yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı.

Cihan Paçacı, İYİ Parti'ye katıldıktan sonra 16 Ağustos 2018 tarihinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından genel sekreter olarak görevlendirildi.

CİHAN PAÇACI İYİ PARTİ’DEN NEDEN İSFTİFA ETTİ?

Cihan Paçacı İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifasına ilişkin şu açıklamalarda bulundu, "Ülkemizin ve milletimizin umudu olan Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair, bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum. Demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan, Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi, aynı zamanda, Altılı Masayı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla; İYİ Parti’deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."