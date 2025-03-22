Cihat Arslan 3. kez Şanlıurfaspor'da

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Cihat Arslan 3. kez Şanlıurfaspor'da

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da teknik direktörlük görevine Cihat Arslan getirildi.

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, teknik direktör Kemal Kılıç ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı. Kulüp teknik direktörlük görevi için Cihat Arslan ile anlaştı. Arslan 2014-2015 ve 2023-2024 sezonunda Şanlıurfaspor’u çalıştırmıştı.

ŞANLIURFASPOR'DAN AÇIKLAMA

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Cihat Arslan ile anlaşma sağlamıştır. Daha önce de kulübümüzde görev alan ve önemli katkılar sunan hocamıza ve ekibine yeni dönemlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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