Cihat Arslan: "Daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor"

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Şanlıurfaspor evinde karşılaştığı Boluspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Cihat Arslan, ligde üst sıralara çıkmak için daha fazla mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

Arslan, "Öncelikle mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Gelen taraftarları tebrik ediyorum. Ama bazen hatırlatmakta fayda var. Buradaki geçen sene son maçımızda, yani benim son maçımda hayaller kurulmuştu. İşte inşallah sene Süper Lig'e çıkacak bir kadro, Süper Lig'e çıkabilecek bir oluşum olur. Tabii kaybedilen bir koskoca yıl. Bu sene daha zorlu, kadromuz daha kısıtlı ama fedakar oyuncu grubu var. Yani çaba gösteriyorlar, uyum sağlamaya çalışıyorlar. Şanlıurfa bizim çok sevdiğimiz bir şehir, biz de burada seviliyoruz. Ama şartlar daha zor. Bu şartlarda daha fazla ayakta kalmak için daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor" ifadelerini kulandı.