Cihat Yaycı Türkiye'deki gerçek sığınmacı sayısını açıkladı. Şahan Gökbakar tepki gösterdi: Ülkemiz sessiz sedasız işgal ediliyor

Gazeteci Fatih Altaylı'nın sunduğu programda, Mavi Vatan doktrininin mimarı olarak tanınan Cihat Yaycı konuk olarak yer aldı.

Yaycı, Türkiye'de yaşayan sığınmacılarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de kayıtlı sığınmacı sayısının yaklaşık 4 milyon olduğunu belirtti ve bu rakamın ilginç bir şekilde sürekli sabit kaldığını vurguladı.

Bu durum, sığınmacı sayısının aslında ne şekilde değiştiği ve bu sabitliğin nedenlerinin sorgulanmasına yol açtı.

"SIĞINMACILARIN YAKLAŞIK YÜZDE 20'Sİ TÜRKİYE'DE"

Yaycı ayrıca, Birleşmiş Milletler raporlarına göre dünya genelinde kayıtlı sığınmacıların yaklaşık %20'sinin Türkiye'de bulunduğunu ve bu oranın Türkiye'nin küresel sığınmacı krizinde ne kadar önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Sığınmacılarla ilgili yaptığı açıklamada Yaycı şunları söyledi:

“Kayıtlı sığınmacı sayısı 4 milyon gibi görünse de, ilginç bir şekilde bu sayı sürekli olarak sabitlenmiş durumda.

Birleşmiş Milletler'e göre, dünyadaki kayıtlı sığınmacıların %20'si Türkiye'de bulunuyor. Bu oranlar göz önüne alındığında:

• Türkiye %20

• Pakistan %7

• Uganda %6

• Almanya %6

• Sudan %6

• İran %5”

ŞAHAN GÖKBAHAR’DAN YAYCI’NIN AÇIKLAMALARINA DESTEK

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalında yayınlanan programda Tümamiral Cihat Yaycı'nın Türkiye'deki sığınmacı sorununa ilişkin destek vererek şu ifadeleri kullandı:

"Keyifli bir hafta sonu geçiriyordum ki Fatih Altaylı ve Tümamiral Cihat Yaycı'nın programını izledim. Şaşkınlık içindeyim! Dünyadaki tüm sığınmacıların %20'si ülkemizde. Nüfusları hızla artıyor, bu nasıl oluyor? Bunu nasıl göz yumuyoruz? Ülkemiz sessiz sedasız işgal ediliyor!"