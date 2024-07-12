Cihat Yaycı Zürafa Adası'nın kime ait olduğunu açıkladı. 'Dışişleri yine susacak mı'

Mavi Vatan tabirinin isim babası emekli asker Cihat Yaycı Türk adası Zürafa’nın karasularında avlanan Türk balıkçısına Yunan botları tarafından saldırı düzenlenmesine sert tepki gösterdi. "Türk Sahil Güvenliği ne yapar?" diye soran Yaycı, "Kasım 2023’te “Zürafa Adası Yunanistan’a aittir” diyen Yunan Dışişleri Bakanına hala cevap vermeyen Dışişleri Bakanlığı şimdi de susacak mı?" ifadelerini kullandı.

Emekli asker Cihat Yaycı, Yunan makamlarının Türk adasına sahip çıkmaya çalışmasına Dışişleri Bakanlığından yeterli tepkinin gelmediğini ifade ederek şunları söyledi:

"Bugün, Türk adası Zürafa’nın karasularında avlanan Türk balıkçısının teknesini Yunan Sahil Güvenlik botu 'burası Yunanistan’a aittir' diyerek mahmuzlamış ve tekneyi bu hale getirmiş! Türk Sahil Güvenliği ne yapar? Kasım 2023’te “Zürafa Adası Yunanistan’a aittir” diyen Yunan Dışişleri Bakanına hala cevap vermeyen TC_Disisleri şimdi de susacak mı? Yunanistan karşısında düştüğümüz duruma gerçekten çok üzülüyorum"