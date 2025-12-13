Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, Kuzey Bavyera Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından Nürnberg’de gerçekleştirilecek “Lozan’dan Günümüze Cumhuriyet ve Mavi Vatan” başlıklı konferansa katılmak üzere Almanya’ya gitti.

Konferansa katılmadan önce önemli açıklamalarda bulunan Yaycı, Cumhuriyetin kuruluş süreci, Mavi Vatan doktrini, Türkiye’nin deniz yetki alanları ve terörle mücadele ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyetin, işgal ve yokluk döneminden sonra kurulduğunu ifade eden Yaycı, Lozan’da çizilen sınırların Atatürk’ün Hatay’ı anavatana katmasıyla genişlediğini ifade etti.

Türk milletinin büyük bir millet olduğunu hatırlatan Yaycı, Cumhuriyetle birlikte ülkemizin denizlere de hâkim olduğunu, Montrö Sözleşmesi ile boğazlarda tam egemenlik sağladığımızı belirtti.

“Atatürk, denizciliği Türk milletinin büyük ülküsü olarak göstermiştir” diyen Yaycı, Bugün Türkiye’nin 462 bin kilometrekarelik Mavi Vatan deniz yetki alanına sahip olduğunu, bu alanın, ülke yüzölçümünün yarısından fazla olduğunu söyledi.

‘TÜRKİYE’DE TEK BİR HALK VARDIR, O DA TÜRK MİLLETİDİR’

Türkiye’de etnik ayrıştırma çabalarının arttığını belirten Yaycı, Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir” sözünden bahsederek, “Türkiye’de tek bir halk vardır; o da Türk milletidir. Vatandaşlık bağıyla Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı olan herkes Türk’tür. Siyasilerin halkı etnik gruplara bölmesi, Cumhuriyetin kuruluş felsefesine aykırıdır" sözlerini sarf etti.

"Atatürkçüyüm" diyenlerin “başka bir halk” söylemini kabul etmesinin mümkün olmadığını ifade eden Yaycı, tüm siyasileri millet tanımı konusunda dikkatli olmaya davet etti.

‘25 YILLIK TERÖRİSTİN MUHATAP ALINMASINI ANLAMIYORUM’

Türkiye’nin terörle mücadelesine vurgu yapan Yaycı, terör örgütü PKK’nın yıllardır süren eylemlerine vurgu yaparak, “Devlet terörü gazilerin kanları, şehitlerin canlarıyla bitirmişti. Buna rağmen 25 yıldır terör eylemleri yapan bir örgütün liderinin muhatap alınmasını anlamıyorum. PKK tabelasının indirilmesi, örgütün başka isimlerle meşrulaştırılması sonucunu doğurabilir" sözlerini sarf etti.

Terör örgütü yöneticilerinin, terör elebaşlarının silah bırakmaya hazır olduklarını gösteren bir adım atmadığını söyleyen Yaycı, terör örgütün meydan okumaya devam ettiğini belirtti.

‘ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ MUTLAKA HALKA SORULMALIDIR’

Anayasa değişikliğinin doğrudan millet tarafından onaylanması gerektiğine dikkat çeken Yaycı, “Beş yıllığına seçilen milletvekillerinin, milletin ebedi geleceğini belirleyecek değişiklikler yapması doğru değildir. Anayasa değişikliği referanduma götürülmelidir. Millete gitmekten çekinen, demokrasiye inanmıyor demektir. Asil, vekilden kıymetlidir" dedi.