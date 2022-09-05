Çıkan kavgada 2 kardeş tabancayla vuruldu 

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kıraathanede F.S. ile V.Y., tartıştıkları C.D. ve O.D. isimli kardeşlere tabancayla ateş etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 2 kardeş, tedavi altına alındı. Kaçan şüphelilerden V.Y., polis ekiplerince yakalanırken F.S.'nin arandığı bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.(AA)