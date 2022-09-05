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Çıkan kavgada 2 kardeş tabancayla vuruldu 

Kocaeli'de bir kıraathanede çıkan kavgada 2 kardeş tabancayla vurularak yaralandı.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 17:13
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Çıkan kavgada 2 kardeş tabancayla vuruldu 

Çıkan kavgada 2 kardeş tabancayla vuruldu 
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kıraathanede F.S. ile V.Y., tartıştıkları C.D. ve O.D. isimli kardeşlere tabancayla ateş etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 2 kardeş, tedavi altına alındı. Kaçan şüphelilerden V.Y., polis ekiplerince yakalanırken F.S.'nin arandığı bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.(AA)

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