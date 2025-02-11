Çıkan yangında feci şekilde öldü!

Kaynak: İHA
Çıkan yangında feci şekilde öldü!

Kayseri'de elektrik ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Kayseri Melikgazi ilçesine bağlı Kılıçaslan Mahallesi Zafiye Sokak üzerinde bulunan bir binanın bodrum katında meydana gelen olayda; iddiaya göre elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı.

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Bina sakinlerinin ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü. Yapılan incelemede evde tek başına yaşadığı öğrenilen Şahin Öksüz'ün (65) cansız bedenine rastlandı.

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Bel altında kısmi yanıkların oluştuğu öğrenilen talihsiz adamın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı.

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Öte yandan, yangında hayatını kaybeden Öksüz'ün ailesi tarafından terk edildiği ve olaydan 1 hafta önce de merdivenlerden düşerek yaralandığı öğrenildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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