Çıkar telefonu diyen amcalar bu sefer pantolona sardı: Neyin eksik? Şu üstüne başına bak

Sokak röportajında asgari ücretle ilgili zammı beğenenleri eleştiren gence karşı çıkan adam “Neyin eksik? Şu üstüne başına bir bak ya." dedi.

Çıkar telefonu diyen amcalar bu sefer pantolona sardı: Neyin eksik? Şu üstüne başına bak

Editör: İsa Karaarslan

Geçtiğimiz günlerde asgari ücrete yüzde 34 zam yapıldı. Yeni asgari ücret 11.402 TL olarak açıklandı. Alım gücü düşen ve enflasyon altında ezilen vatandaş asgari ücrete zammı az buldu.

Sokak röportajlarında çıkar telefonunu diyen amcalar bu kez pantolonlara, giysilere taktı.

Sen Ne Dersin isimli Youtube kanalına asgari ücrete zamla ilgili konuşan vatandaş şunları söyledi: "Asgari ücrete zam yapıldı, bu bile fazla. Bence yüzde 20 yeterli. Geçinemiyorlar, hala da alkışlıyorlar bu millet."

BU KEZ GİYSİLERİ LÜKS YAPTILAR

Bu sözlere itiraz eden bir vatandaş ise "Ne var? Niye alkışlamasın arkadaşım? Soruyorum, neyin eksik? Şu elindeki telefona bak. Şu üstüne başına bir bak ya." ifadelerini kullanarak vatandaşın giysilerini gösterdi.

Vatandaş ise bu sözlere "Dayı altında pantolon var. Telefon var, sigara var." diye yanıt verdi.

O vatandaş "Pantolon oldu, ne olacak yani? Ben adam bulamıyorum, inşaat sektöründeyim." diye cevapladı.

Ardından bankta oturan gençleri göstererek ilginç ifadeler kullandı:

"Sizin gibi, aha bak. Evden çıkmış, şeylerde oturuyorlar. Gördün mü? Sen de aynısın, bunlar gibi. Bunlar troll ha, milleti birbirine sokan troller. Üstüne başına bak."

tytyghj.jpg

ÇIKAR TELEFONUNU DİYEN AMCALAR

Ekonominin kötü gidişatını kabul etmeyen AKP'ye yakın vatandaşların sokak röportajlarında ekonomiden dert yanan vatandaşlara insanların alım gücünün düşmediğini göstermek için ''çıkar telefonunu'' söylemi en çok başvurulan savunma yöntemi.

İlgili Haberler
Gençlerin karşısına ilk defa 'Çıkart telefonunu' demeyen bir emekli çıktı. Emekli amca gençlerin kafasına göre konuştu
Türkiye'nin ihtiyacı olan süper kahramanı Güldür Güldür Show açıkladı. Çıkar telefonunu diyen amcalar kaçacak yer arayacak
Türkiye bakın nerede ‘dünya lideri’ oldu. Gençlere ‘Çıkar telefonunu’ diyen emekli abiler bu haber size
''Çıkart telefonunu'' denilen gençler ülkenin en önemli sorununu açıkladı
Öne Çıkanlar
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
Son Haberler
MFÖ grubunun Özkan'ı için hastaneden haber geldi. 3 aydır yoğun bakımdaydı Magazin
MFÖ grubunun Özkan'ı için hastaneden haber geldi. 3 aydır yoğun bakımdaydı
Plajda panik: Fransız turisti uzun uzun kokladı sonra dayamayıp hart ısırdı Dünya
Plajda panik: Fransız turisti uzun uzun kokladı sonra dayamayıp hart ısırdı
'Türkiye'de uyuşturucu kullanım yaşı 8'e düştü' Güncel
'Türkiye'de uyuşturucu kullanım yaşı 8'e düştü'
Fatih Ergin'in ortaya çıkardığı skandalı CHP'nin ardından İYİ Parti de Meclis'e taşıdı. Suriyelilerin SGK'yı hortumladığı ortaya çıkmıştı Siyaset
Fatih Ergin'in ortaya çıkardığı skandalı CHP'nin ardından İYİ Parti de Meclis'e taşıdı. Suriyelilerin SGK'yı hortumladığı ortaya çıkmıştı
Tarlada otururken bir anda arıların saldırısına uğradı Yaşam
Tarlada otururken bir anda arıların saldırısına uğradı
Çanakkale'de ormanlara girişler yasaklandı Yaşam
Çanakkale'de ormanlara girişler yasaklandı
ABD'li banka dolarda her gün olacakları açıkladı Ekonomi
ABD'li banka dolarda her gün olacakları açıkladı