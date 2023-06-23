Çıkar telefonu diyen amcalar bu sefer pantolona sardı: Neyin eksik? Şu üstüne başına bak

Editör: İsa Karaarslan

Geçtiğimiz günlerde asgari ücrete yüzde 34 zam yapıldı. Yeni asgari ücret 11.402 TL olarak açıklandı. Alım gücü düşen ve enflasyon altında ezilen vatandaş asgari ücrete zammı az buldu.

Sokak röportajlarında çıkar telefonunu diyen amcalar bu kez pantolonlara, giysilere taktı.

Sen Ne Dersin isimli Youtube kanalına asgari ücrete zamla ilgili konuşan vatandaş şunları söyledi: "Asgari ücrete zam yapıldı, bu bile fazla. Bence yüzde 20 yeterli. Geçinemiyorlar, hala da alkışlıyorlar bu millet."

BU KEZ GİYSİLERİ LÜKS YAPTILAR

Bu sözlere itiraz eden bir vatandaş ise "Ne var? Niye alkışlamasın arkadaşım? Soruyorum, neyin eksik? Şu elindeki telefona bak. Şu üstüne başına bir bak ya." ifadelerini kullanarak vatandaşın giysilerini gösterdi.

Vatandaş ise bu sözlere "Dayı altında pantolon var. Telefon var, sigara var." diye yanıt verdi.

O vatandaş "Pantolon oldu, ne olacak yani? Ben adam bulamıyorum, inşaat sektöründeyim." diye cevapladı.

Ardından bankta oturan gençleri göstererek ilginç ifadeler kullandı:

"Sizin gibi, aha bak. Evden çıkmış, şeylerde oturuyorlar. Gördün mü? Sen de aynısın, bunlar gibi. Bunlar troll ha, milleti birbirine sokan troller. Üstüne başına bak."

ÇIKAR TELEFONUNU DİYEN AMCALAR

Ekonominin kötü gidişatını kabul etmeyen AKP'ye yakın vatandaşların sokak röportajlarında ekonomiden dert yanan vatandaşlara insanların alım gücünün düşmediğini göstermek için ''çıkar telefonunu'' söylemi en çok başvurulan savunma yöntemi.