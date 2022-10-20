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Yaşlı adam sokak röportajı sırasında poposunu açtı

Sosyal medyada yayınlanan bir sokak röportajında, yaşlı bir adamın, poposunu açarak başka bir adama krem sürdürdüğü anlar gündem oldu. Görünlerin ağzı açık kaldı.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 08:02
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Çıkart telefonunu diyenlerden son bomba. Yaşlı adam sokak röportajı sırasında poposunu açtı

Yaşlı adam sokak röportajı sırasında poposunu açtı
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OdaTV'nin haberine göre, gündeme dair yapılan bir sokak röportajındaki iki yaşlı adamın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Bir vatandaşın, Türkiye’nin Suriye politikası ile ilgili düşüncelerini söylerken, arka tarafta bulunan yaşlı bir kişinin poposunu açarak bir banka oturduğu görüldü. 

Bir başka vatandaş ise poposunu açan yaşlı adamın kalçasına krem sürerken görüntülendi. Söz konusu adamın krem satıcısı olduğu ve hastayı ikna edebilmek için kendisine krem sürdürdüğü iddia edildi.

İkilinin bu görüntüleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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Abuzittin
20.10.2022 08:31
popo kafadan daha önemli tabi. bazıları orası ile düşünüyor. öyle olmasaydı amerikadan, ingiltereden, japonyadan fersah fersah geri olmazdık.  
 
mmt
20.10.2022 08:24
bunlar nasıl canlı.ülkem nereye gidiyor.  
 
Tunas
20.10.2022 08:20
Kıyamet yakın, bir de güneş batıdan doğarsa tamamdır  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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