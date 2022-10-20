Yaşlı adam sokak röportajı sırasında poposunu açtı

OdaTV'nin haberine göre, gündeme dair yapılan bir sokak röportajındaki iki yaşlı adamın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Bir vatandaşın, Türkiye’nin Suriye politikası ile ilgili düşüncelerini söylerken, arka tarafta bulunan yaşlı bir kişinin poposunu açarak bir banka oturduğu görüldü.

Bir başka vatandaş ise poposunu açan yaşlı adamın kalçasına krem sürerken görüntülendi. Söz konusu adamın krem satıcısı olduğu ve hastayı ikna edebilmek için kendisine krem sürdürdüğü iddia edildi.

İkilinin bu görüntüleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.