Çıkıntıyı kazıdı, 113 milyon yıllık tırpan çeneli ‘Cehennem Karıncası’ keşfine imza attı! Dünyada 20 katrilyon yaşıyor

Zooloji Müzesi’nde bulunan fosil, “Haidomyrmecinae” alt familyasından “cehennem karıncası” olarak bilinen ve günümüz karıncalarından tamamen farklı bir türü temsil ediyor. “Vulcanidris cratensis” adıyla sınıflandırılan fosil, kireçtaşında korunmuş halde bulundu.

Çalışmanın başyazarı Anderson Lepeco, fosilin Eylül 2024’te müzedeki koleksiyon incelenirken keşfedildiğini açıkladı. Lepeco, “Böceğin başındaki tuhaf çıkıntıyı görünce şaşırdım. Diğer cehennem karıncalarında da ilginç çeneler vardı, ancak bu türün detayları ilk kez bu kadar net ortaya çıktı.” dedi. Uzmanlar, fosilin avını yakalamak için kullandığı tırpan benzeri çenelere sahip olduğunu belirtti.

Bu keşfin, karıncaların evrimsel tarihine dair önemli bilgiler sunması bekleniyor.

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DÜNYADA KAÇ MİLYON KARINCA VAR?

Bilim insanlarının yaptığı araştırmalara göre dünyada yaklaşık 20 katrilyon karınca olduğu tahmin ediliyor. Bu rakamı daha anlaşılır hale getirmek gerekirse, her bir insan için yaklaşık 2,5 milyon karınca düşüyor. Karıncaların toplam ağırlığının 12 megaton olduğu ve tüm kuşlar ile memeli hayvanların toplam ağırlığından daha fazla olduğu belirtiliyor.

Karıncalar, ekosistem için kritik bir rol oynuyor. Toprağı havalandırıyor, tohumların filizlenmesine yardımcı oluyor ve organik maddelerin dönüşümüne katkı sağlıyor. Ancak bazı bölgelerde karınca popülasyonlarında düşüş gözlemleniyor, bunun nedenleri arasında iklim değişikliği, böcek ilaçları ve çevresel zararlar yer alıyor.

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