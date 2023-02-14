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Çikolata kisti nedir? Çikolata kisti belirtileri neler?

Çikolata kisti kadınsal bir rahatsızlık olup hormon düzeninde meydana bozukluklar nedeniyle meydana gelmektedir. Peki, çikolata kisti nedir? Çikolata kisti belirtileri neler?

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 19:09
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Çikolata kisti nedir? Çikolata kisti belirtileri neler?

Çikolata kisti nedir? Çikolata kisti belirtileri neler?
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Çikolata kisti kadınlarda hormon düzeninde meydana gelen bozukluklar nedeniyle olur. Uzmanlar kadınların adet dönemlerinde ve idrar yaparken belirtiler eşiğinde doktora görünmesi gerektiğini söylüyor. Peki, çikolata kisti nedir? Çikolata kisti belirtileri neler?

ÇİKOLATA KİSTİ NEDİR?

Çikolata kistlerinin hangi sebepten oluştukları tam olarak bilinmemektedir. Genetik sebeplerden ortaya çıkabilecekleri bilinmektedir. Buna ek olarak; hormon düzeninde meydana gelen bozukluklar, hormon içeren ilaç kullanımı, ilerleyen yaş gibi faktörler de endometriozise dolayısıyla da çikolata kistlerine sebep olabilir.

ÇİKOLATA KİSTİ BELİRTİLERİ NELER?

Çikolata kisti belirtileri kişide kişiye değişiklik gösterebilmektedir. Belirtilerin şiddeti de zaman içerisinde değişebilir. Çikolata kisti belirtileri arasında en sık karşılaşılanları şunlardır:

-Adet dönemi sırasında oldukça şiddetli ağrılar ve sancılar.

-Adet dönemi sırasında normalden fazla kanama olması.

-İdrar ve dışkı sırasında ağrı.

-Cinsel birliktelik sırasında ağrı.

-Gebe kalmada güçlük, kısırlık.

Çikolata kisti belirtileri diğer kadın hastalıklarının belirtileri ile benzerdir. Bu yüzden hastanın kendisine çikolata kisti teşhisi koyması imkansızdır.

Bir hastalık ancak alanında uzman bir hekim tarafından teşhis ve tedavi edilebilir. Bu yüzden çikolata kistinden şüphelenen hastalara vakit kaybetmeden bir kadın doğum uzmanı ile görüşmeleri önerilir.

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