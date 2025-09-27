Çikolata yaşlanmayı yavaşlatıyor, kalp damar sağlığını destekliyor

Yüzyıllardır bir lüks ve keyif kaynağı olarak bilinen çikolata, bilim dünyası tarafından merceği altında alındı.

Yapılan kapsamlı araştırmalar, özellikle yüksek kakao içeren çikolatanın, sanılandan çok daha derin sağlık faydalarına sahip olduğunu gösterdi. Bilim insanları, bu 'tatlı mucizenin' kalbindeki sırrı, güçlü antioksidan özelliklere sahip flavanol adı verilen bileşiklere bağladı.

FLAVANOLLERİN KALP DAMAR SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ KANITLANDI

Çikolatanın en çok araştırılan faydalarından biri, kalp ve damar sağlığı üzerindeki olumlu etkileri.

Harvard Tıp Okulu'ndan beslenme epidemiyolojisi uzmanı Dr. Eric Rimm, yüksek flavanol içeriğine sahip kakaonun kan basıncını düşürme ve kan akışını iyileştirme potansiyeline dikkat çekti.

Dr. Rimm, "Kakao flavanolleri, damarların iç yüzeyini döşeyen endotel hücrelerinin fonksiyonunu destekleyerek nitrik oksit üretimini artırır. Bu durum, damarların gevşemesine yardımcı olarak kan basıncını doğal yollarla düzenleyebilir" ifadelerini kullandı.

Bu bulguları destekleyen bir başka önemli çalışma, American Journal of Clinical Nutrition'da yayımlanan Cocoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study (COSMOS) olarak bilinen büyük ölçekli bir deneme. Bu çalışma, kakao özütünün kardiyovasküler sonuçlar üzerindeki uzun vadeli etkilerini incelemeyi hedefliyor ve ilk veriler, kakao bazlı takviyelerin kalp sağlığı risk belirteçlerini iyileştirmede önemli bir rol oynayabileceğine işaret etti.

YAŞLANMA SÜRECİNE MEYDAN OKUYAN ANTİOKSİDAN GÜÇ

Çikolatanın ilgi odağı olduğu bir diğer alan ise yaşlanma sürecini yavaşlatma potansiyeli. Serbest radikallerin neden olduğu hücresel hasar, yaşlanmanın temel tetikleyicilerinden biri.

Dr. Naomi Whittel, yaşlanma karşıtı tıp ve beslenme konularında tanınmış bir uzman olarak, kakao flavanollerinin güçlü birer antioksidan olduğunu belirtti.

Dr. Whittel, "Kakaonun antioksidan kapasitesi, yaygın bilinen birçok süper besini geride bırakır. Bu bileşikler, oksidatif stresi azaltarak ve hücreleri serbest radikal hasarından koruyarak hücresel yaşlanmayı ve kronik hastalıkların gelişimini yavaşlatmaya yardımcı olabilir" şeklinde görüş bildirdi.

Journal of Agricultural and Food Chemistry'de yer alan araştırmalar da kakaonun, özellikle epicatechin adı verilen bir flavanolün, bilişsel fonksiyonları ve nöronal sağlığı destekleyerek yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi hafifletmeye yardımcı olabileceğini öne sürdü.

UZMANLAR UYARIYOR: HER ÇİKOLATA AYNI DEĞİL

Uzmanlar, çikolatanın faydalarından tam olarak yararlanmak için yüzde 70 ve üzeri kakao oranına sahip, işlenmemiş ve az şekerli koyu çikolatanın tercih edilmesi gerektiği konusunda hemfikir.

Almanya'daki Heinrich Heine Üniversitesi'nden beslenme uzmanı Prof. Dr. Dirk W. Lachenmeier, tüketiciye yönelik önemli bir uyarıda bulundu:

"Sütlü ve beyaz çikolata gibi yüksek şeker ve yağ içeren ürünler, flavanollerin potansiyel faydalarını gölgede bırakabilir ve genel sağlık üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilir. Gerçek sağlık faydası, ham kakao çekirdeklerinin işlenmesiyle elde edilen flavanol konsantrasyonunda yatmaktadır."

Bilim dünyası, kakaonun bu gizemli bileşenlerini daha derinlemesine incelemeye devam ederken, bu besinin gelecekte kalp hastalıkları ve yaşlanma karşıtı tedavilerde önemli bir yer edinebileceği öngörüldü. Sadece bir lezzet kaynağı olmanın ötesine geçen çikolata, potansiyel bir sağlık kalkanı olarak sofralarımızdaki yerini sağlamlaştırdı.