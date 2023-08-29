Çikolatadaki lekeyi küf zannetti gerçek bambaşka çıktı

Bir vatandaş, Marketten aldığı çikolatayı tüketmek için açtığında çikolatanın içerisinde mavi renkte plastik bir poşet olduğunu fark etti. Olay sonrası Şok olan vatandaş o anları cep telefonu kamerasına kaydederek anlattı.

Videoyu kaydeden vatandaş, "Dün aldığımız bir Eti çikolata, bütün Antep fıstıklının içinden çıkan bir madde. Dün aldık marketten. Çikolatanın içinde mavi bir şey, küf zannettim önce ama değil bir poşet. Ne poşeti olduğunu çok merak ediyorum. Bu nasıl olmuş. Hangi fabrikada olmuş o da işin ilginç yanı. Ve biz bunu yiyeceğiz değil mi" ifadelerini kullandı.

Ürünün tavsiye edilen tüketim tarihi 11 Mart 2024 olan bu ürünün parti numarası da etiket üzerinde L070 12:47, 25.07 olarak belirtiliyor.

Video sosyal medyada paylaşılınca gündem oldu.