Çikolatanın en önemli üç kullanım alanı

MANİKÜRÜNÜZÜ TAMAMLAYIN

Çikolata cildiniz kadar tırnaklarınıza da çok faydalı. Manikürünüzü yaptıktan sonra çikolatayı tırnaklarınıza sürüp birkaç dakika bekletin. Çok kısa sürede sağlıklı ışıldayan tırnaklara sahip olacaksınız

ÇİKOLATA MASKESİ YAPIN

50 gram çikolatayı benmari usulü eritin. Ardından zeytinyağı ekleyerek karıştırın. Biraz ılınınca yüzünüze katman halinde uygulayın. Bu karışım cildinizi nemlendirecek, sivilce görünümünü azaltacak ve kolajen etkinliğini artıracak.

PEELİNG HAZIRLAYIN

Bir parça çikolata ve bir kaşık hindistan cevizi tozuyla kendinize mükemmel bir peeling hazırlayabilirsiniz. Son olarak da içine bir kaşık deniz tuzu eklerseniz ev yapımı peeling’iniz hazır.