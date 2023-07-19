Çikolatanın zararları neler

Diyetisyen Canel Öner Sayar’dan çikolata uyarısı geldi. İşte, çikolatanın tatlı ama acı faydaları…

KAYNAK: İHA
Çikolatanın zararları neler

Dyt. Sayar, “Ev yapımı ya da kaliteli çikolata, fiziksel, zihinsel ve ruhsal açıdan tam bir şifa deposu ancak yapay tatlandırıcılı, katkılı olanlar ciddi rahatsızlıklara neden oluyor.” dedi. İşte o hastalıklar…

Uzm. Diyetisyen Canel Öner Sayar, çikolatanın zengin kakao içeriğiyle sağlık açısından faydalı bir besin olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:

“Ancak çevresel faktörler nedeniyle çikolatanın hammaddesi kakao bitkisinin geleceği tehdit altında. Bugün başta palm olmak üzere yarı katı bitkisel ya da katı yağlar, şeker, soya lesitini, tatlandırıcılar, aroma ve kıvam vericilerle hazırlanan çikolatalar sağlığa faydalı olmanın çok uzağında. Katkılı çikolata, tiroit hastalıklarından obeziteye, kalp damar hastalıkları ve diyabete kadar pek çok soruna zemin hazırlıyor.”

Sağlıklı çikolatanın kakao içeriği yüzde 70 ya da daha yüksek olduğuna vurgu yapan Dyt. Sayar sözlerine şunları ekledi:

“ Çikolata alırken mutlaka kakao oranını ve içeriğini inceleyin bitter çikolataları tercih edin. Yine de en sağlıklısı evde yaptığınız çikolatalar olacaktır. Ev yapımı ya da kaliteli çikolata, fiziksel, zihinsel ve ruhsal açıdan tam bir şifa deposuyken, yapay tatlandırıcılı, katkılı olanlar tiroid hastalıklarından obeziteye, kalp damar hastalıklarından diyabete kadar pek çok soruna zemin hazırlıyor.”

REGLE DÖNEMİNDE ÇİKOLATA

“Regl dönemlerinde östrojen hormonları azalır. Östrojen azalması nedeniyle kan şekeri seviyesinde düşme olabilir, bunun sonucunda tatlı ve karbonhidrat tüketme eğilimi artar. Bu nedenle kadınların ilk tercihleri çikolata olur. Çikolata kalorili bakımından zengin olduğu için aşırı tüketilirse kilo artışına neden olabilir. Günlük kalori ihtiyacının yüzde 5-10'unundan fazlası basit karbonhidratlardan gelmemelidir.

Yani başka herhangi bir basit karbonhidrat kaynağı tüketmeksizin, günlük enerji ihtiyacı 1.500 olan bir kadının 75 kalori (3 kare çikolata), 1.800 olan bir erkeğinde 90 (3 ila 4 kare çikolata) kaloriden fazla çikolata tüketmemesi gerekiyor. Haftada 3-4 gün hem çocuklarda hem yetişkinlerde 3 ila 4 kare kadar bitter çikolata tüketmek sağlıklıdır.”

“KAHVE VEYA YEŞİL ÇAYLA TÜKETİN”

Dengelemek için çikolata yanında süt ya da süt ürünleri tüketimi öneririz. Süt ürünleri karbonhidrat içerir. Çikolata tüketildiğinde sindirim başlar ve kan şekeri yükselir. Bir sonraki ana öğünde basit karbonhidrat tüketmeden salata ile et, tavuk, balık gibi proteinli bir besin tercih etmek durumu dengelemeye yardımcı olabilir. Yani öğünleri biraz kısıtlayıp fiziksel aktiviteyi artırmak gerekir.
Ara öğünde her gün bir fincan şekersiz Türk kahvesi ve 1-2 kare bitter çikolatanın, hem kan şekerini dengeleyeceğini hem de yaşlanmayı geciktirir”

“YAPAY TATLANDIRICILI OLAN ÇİKOLATAYA DİKKAT”

Sayar, 'Ev yapımı ya da kaliteli çikolata, fiziksel, zihinsel ve ruhsal açıdan tam bir şifa deposuyken, yapay tatlandırıcılı, katkılı olanlar tiroid hastalıklarından obeziteye, kalp damar hastalıklarından diyabete kadar pek çok soruna zemin hazırlıyor.” diye konuştu

İHA

Öne Çıkanlar
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Dolar bugün ne kadar? 19 Temmuz euro ve dolar kuru ne kadar kaç TL?
Dolar bugün ne kadar? 19 Temmuz euro ve dolar kuru ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Kısmet 5 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kısmet yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Kısmet 5 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kısmet yeni bölüm ne zaman?
Türkiye Avrupa Birliği’ne girerse hayatımızda neler değişir? Güncel
Türkiye Avrupa Birliği’ne girerse hayatımızda neler değişir?
Sıcak havada mide-bağırsak sağlığına dikkat. Profesör uyarılarını sıraladı Sağlık
Sıcak havada mide-bağırsak sağlığına dikkat. Profesör uyarılarını sıraladı
CHP'de iki isme kapı gösterilecek. Fikret Bila açıkladı Siyaset
CHP'de iki isme kapı gösterilecek. Fikret Bila açıkladı
Üvey Anne 5 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üvey Anne dizisi yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Üvey Anne 5 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üvey Anne dizisi yeni bölüm ne zaman?
Türk mitolojinde Ağaç Ata ne anlama geliyor? Uygurların ataları Tarih - Mitoloji
Türk mitolojinde Ağaç Ata ne anlama geliyor? Uygurların ataları
Özkan Uğur'un eşinden yürek yakan paylaşım Magazin
Özkan Uğur'un eşinden yürek yakan paylaşım