Çikolatanın zararları neler

Dyt. Sayar, “Ev yapımı ya da kaliteli çikolata, fiziksel, zihinsel ve ruhsal açıdan tam bir şifa deposu ancak yapay tatlandırıcılı, katkılı olanlar ciddi rahatsızlıklara neden oluyor.” dedi. İşte o hastalıklar…

Uzm. Diyetisyen Canel Öner Sayar, çikolatanın zengin kakao içeriğiyle sağlık açısından faydalı bir besin olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:

“Ancak çevresel faktörler nedeniyle çikolatanın hammaddesi kakao bitkisinin geleceği tehdit altında. Bugün başta palm olmak üzere yarı katı bitkisel ya da katı yağlar, şeker, soya lesitini, tatlandırıcılar, aroma ve kıvam vericilerle hazırlanan çikolatalar sağlığa faydalı olmanın çok uzağında. Katkılı çikolata, tiroit hastalıklarından obeziteye, kalp damar hastalıkları ve diyabete kadar pek çok soruna zemin hazırlıyor.”

Sağlıklı çikolatanın kakao içeriği yüzde 70 ya da daha yüksek olduğuna vurgu yapan Dyt. Sayar sözlerine şunları ekledi:

“ Çikolata alırken mutlaka kakao oranını ve içeriğini inceleyin bitter çikolataları tercih edin. Yine de en sağlıklısı evde yaptığınız çikolatalar olacaktır. Ev yapımı ya da kaliteli çikolata, fiziksel, zihinsel ve ruhsal açıdan tam bir şifa deposuyken, yapay tatlandırıcılı, katkılı olanlar tiroid hastalıklarından obeziteye, kalp damar hastalıklarından diyabete kadar pek çok soruna zemin hazırlıyor.”

REGLE DÖNEMİNDE ÇİKOLATA



“Regl dönemlerinde östrojen hormonları azalır. Östrojen azalması nedeniyle kan şekeri seviyesinde düşme olabilir, bunun sonucunda tatlı ve karbonhidrat tüketme eğilimi artar. Bu nedenle kadınların ilk tercihleri çikolata olur. Çikolata kalorili bakımından zengin olduğu için aşırı tüketilirse kilo artışına neden olabilir. Günlük kalori ihtiyacının yüzde 5-10'unundan fazlası basit karbonhidratlardan gelmemelidir.

Yani başka herhangi bir basit karbonhidrat kaynağı tüketmeksizin, günlük enerji ihtiyacı 1.500 olan bir kadının 75 kalori (3 kare çikolata), 1.800 olan bir erkeğinde 90 (3 ila 4 kare çikolata) kaloriden fazla çikolata tüketmemesi gerekiyor. Haftada 3-4 gün hem çocuklarda hem yetişkinlerde 3 ila 4 kare kadar bitter çikolata tüketmek sağlıklıdır.”

“KAHVE VEYA YEŞİL ÇAYLA TÜKETİN”

Dengelemek için çikolata yanında süt ya da süt ürünleri tüketimi öneririz. Süt ürünleri karbonhidrat içerir. Çikolata tüketildiğinde sindirim başlar ve kan şekeri yükselir. Bir sonraki ana öğünde basit karbonhidrat tüketmeden salata ile et, tavuk, balık gibi proteinli bir besin tercih etmek durumu dengelemeye yardımcı olabilir. Yani öğünleri biraz kısıtlayıp fiziksel aktiviteyi artırmak gerekir.

Ara öğünde her gün bir fincan şekersiz Türk kahvesi ve 1-2 kare bitter çikolatanın, hem kan şekerini dengeleyeceğini hem de yaşlanmayı geciktirir”

“YAPAY TATLANDIRICILI OLAN ÇİKOLATAYA DİKKAT”

Sayar, 'Ev yapımı ya da kaliteli çikolata, fiziksel, zihinsel ve ruhsal açıdan tam bir şifa deposuyken, yapay tatlandırıcılı, katkılı olanlar tiroid hastalıklarından obeziteye, kalp damar hastalıklarından diyabete kadar pek çok soruna zemin hazırlıyor.” diye konuştu

İHA