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Ünlü oyuncudan bir aydır haber alınamıyor. Çıktığı dağ yürüyüşünde kaybolmuştu

Sinema dünyasının ünlü ve tecrübeli oyuncularından İngiliz aktör Julian Sands geçtiğimiz ay karlı dağlarda bir doğa yürüyüşüne çıktı ama bir daha geri dönmedi. Ailesi ve arkadaşlarının ihbarı üzerine harekete geçen ekipler neredeyse bir aydır oyuncuyu arıyor.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 12:27
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Çıktığı dağ yürüyüşünde kaybolmuştu. Ünlü oyuncu Julian Sands'tan bir aydır haber alınamıyor.

Ünlü oyuncudan bir aydır haber alınamıyor. Çıktığı dağ yürüyüşünde kaybolmuştu
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Ünlü İngiliz oyuncu Julian Sands, 13 Ocak'ta doğa yürüyüşüne çıktığı Güney California'daki San Gabriel Dağları'nda kaybolmuştu.. 65 yaşındaki oyuncuyu arama çalışmaları olumsuz hava koşulları nedeniyle zaman zaman sekteye uğrasa da yine de sürdürülüyor.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI ARAMA ÇALIŞMALARININ DURMASINA YOL AÇIYOR
Oyuncunun kaybolduğu dağın bulunduğu San Bernardino dağlarının bulunduğu bölgenin şerif ofisinden bir yetkili, fırtına nedeniyle arama çalışmalarının zaman zaman durduğunu açıkladı. Julian Sands, San Gabriel Dağları'nın Mounty Baldy bölgesinde kaybolmuştu. Bu durum ihbar edildikten sonra Sands'i bulabilmek için özel teknolojiler de kullanılarak çok sayıda arama yapıldı.

Şerif ofisinden bir sözcü dün yaptığı açıklamada Julian Sands'i arama çalışmalarının önümüzdeki cumartesi tekrar başlayacağını belirtti. Sözcü " Şu ana kadar yapılan aramalarda ne yazık ki Sands'in bulunmasına yarayacak herhangi bir ipucuna ulaşılamadı" dedi.

KARDEŞİ: 'ONUNLA VEDALAŞTIM'
Bir süre önce Julian Sands'in kardeşi Nick Sands, geçen ay yaptığı açıklamada artık kardeşine "veda ettiğini" söylemişti. Nick Sands kardeşinin yokluğunun acısıyla bu şekilde başa çıkmaya çalıştığını eklemişti. Nick Sands "Aslında kardeşimin dağın bir yanında yaralı olarak yattığını düşünmeye çalışıyordum. Ama zihnim bana onun artık hayatta olmadığını söylüyor. Bu yüzden ben ona kendi açımdan veda ettim. Fakat üç çocuğu ve karısı hala onun bulunacağına inanıyor" diye konuştu.

 

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