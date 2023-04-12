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Cildiniz kuruysa ne yapmalısınız

Dermatoloji Uzmanı Dr. Bilge Ateş cildi kuru olanlara önerilerde bulundu. İşte o öneriler…

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 13:59
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Cild kuruysa ne yapmalısınız

Cildiniz kuruysa ne yapmalısınız
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Deride oluşan nem kaybına bağlı olarak yağ dengesinde değişikliklerle gün yüzüne çıkıyor. Cilt kuruması daha fazla soruna zemin oluşturabiliyor. Bu kuruluk cildin çatlamasına hatta yaralanmasına dahi neden olabiliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Bilge Ateş cilt kuruması hakkında önemli bilgiler verdi. İşte uzmanından öneriler:

Su içmek cildin nemi için çok önemli. Ancak suyla yıkamak sanılanın aksine cildi kurutur. Duş aldığımız suyun sıcaklığı 35°C'yi geçmemeli. Cilt kuruluğuna sahip kişilerin sıcak su ile yıkanmaktan ve banyoda uzun süre kalmaktan kaçınması gerekiyor.

Cilt bakım ürünleri mevsime uygun seçilmelidir. Yazın az sayıda ürün uygunken, kışın nemlendirici sayısı ve içeriği daha da arttırılmalı. Kış mevsiminde derinin koruyucu bariyerini korumak ve güçlendirmek için dermatolojik testleri yapılmış sabun, paraben ve renklendirici katkı maddesi içermeyen nazik bir temizleme jeli kullanmalı ve cildiniz nazikçe yıkamalısınız.

Duştan sonra cildinizi, özellikle diz ve dirsek gibi çok kuru bölgeleri çok yoğun bir şekilde nemlendirmelisiniz. Cildinizi derinlemesine nemlendirmek için zengin içerikli ve besleyici bir nemlendirici krem ve yağları tercih edebilirsiniz.

Düzenli profesyonel cilt bakımları kış ayları boyunca daha da önem kazanmaktadır. Ayrıca yapılan hyaluronik asit ve vitamin enjeksiyonları cildin nem kapasitesini arttırmaktadır.

Yükseklere çıkıldıkça hava soğumasına rağmen, güneş ışınlarının etkisi artmaktadır.

Soğuk kış aylarında pamuk veya ipek gibi, yumuşak ve doğal dokulu kıyafetler tercih edin. Cildi tahriş edecek ürünlerde kaçınmalısınız. Eldiven takmayı, atkı kullanmayı ve çorap giymeyi ihmal etmeyin.

Günde 1,5 - 2 litre su içmeyi ihmal etmeyin! Kış aylarında bol bol çorba ve bitki çayı tüketebilirsiniz. Ayrıca bolca Omega 3 ve antioksidan almalısınız.

Güneşten koruyucu sürmeyi ihmal etmeyin.

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